Jubiläumskonzert von Sweet Stuff

Am Donnerstag, 9. August, in der Bastion Rossmühle - vor 1 Minute

WEISSENBURG - Die seltene Gelegenheit, ein Konzert der Weißenburger Band Sweet Stuff in der Bastion Roßmühle auf der Wülzburg zu erleben, gibt es am Donnerstag, 9. August, ab 19 Uhr.

Handgemachte Musik: Das Weißenburger Quartett Sweet Stuff gibt am Donnerstag, 9. August, eines seiner seltenen Konzerte. Die Bastion Rossmühle liefert sowohl die passende Akustik als auch die stimmige Atmosphäre für die Arrangements. Foto: PR



Die Musik der Band ist weder im Internet zu finden noch auf einer CD konserviert, sondern ausschließlich live zu hören – und damit ein echter Geheimtipp für musikalische Feinschmecker. „Musik ist eine Kunstform, die im Hier und Jetzt gleichzeitig entsteht und vergeht und deshalb flüchtig ist wie die Zeit. Live gespielt lässt sie künstlerische Unikate entstehen, die die Zuhörer als individuelle Er­lebnisse und Erinnerungen mit nach Hause nehmen können“, lautet das Credo der Band.

Sweet Stuff steht für musikalische Leckerbissen, die die Musikerinnen Monika Hümmer, Diana Franz, Barbara Hanus und Heike Gromoll mit ihren Stimmen, Gitarre, Bass und variierender Percussion herbeizaubern – und das gesangstechnisch konsequent unplugged.

„Der Konzertraum spielt für die mehrstimmigen Arrangements aus der Feder von Monika Hümmer eine besondere Rolle, denn in seiner Akustik entfaltet sich der ausdrucksstarke Gesang – solistisch wie chorisch – im Zusammenspiel mit den eingesetzten Instrumenten zu einem einzigartigen Klangergebnis“, heißt es in einem Pressetext der Band.

In den zehn Jahren ihres gemeinsamen musikalischen Wirkens war und ist die Band stets auf der Suche nach neuen Klangräumen, die sie mit ihrer Musik erfüllen kann. Neben vielen Kirchen im Umland hat sie auch schon zahlreiche öffentliche Säle bespielt: in Weißenburg den Söller, die Kunst-Schranne, den Wildbadsaal und das Rathaus, das Treuchtlinger Forsthaus, den Schwabacher Bürgersaal und das Stadtmuseum in Schwabach, um nur einige zu nennen.

Ein Klangerlebnis

Ein Konzert in der Bastion Roßmühle auf der Wülzburg ist ein lang gehegter Wunsch der Musikerinnen und verspricht ein ganz besonderes Klangerlebnis für das Publikum zu werden. Was die Zuhörer in 90 Minuten erwartet, lässt der Bericht des Altmühl-Boten über das jüngste Konzert der Musikerinnen im Haus des Gastes in Gunzenhausen erahnen: „Mit ihren glockenhellen, harmonischen Stimmen und einer breit gefächerten Liedauswahl von Elvis Presley über Cindy Lauper bis hin zu aktuellen Hits von den ,Kings of Leon‘ verzauberten sie das Publikum. Mit viel Witz und Charme bezirzten sie die Zuhörer, traten so professionell und selbstsicher auf, als wären sie auf der Bühne zu Hause. Es gab wohl keinen Zuhörer, der den Auftritt der vier musikbegeis­terten Frauen nicht genossen hätte.“

Infos und Kartenvorverkauf im städtischen Kulturamt im Haus Kaaden, Pfarrgasse 4, Telefon 0 91 41 / 90 73 30 oder 0 91 41 / 90 73 26; E-Mail: bwt@weissenburg.de. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt zehn Euro.