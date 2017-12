Jugendliteraturpreis: "Drama, Baby"

Kulturinitiative Altmühlfranken sucht junge Autoren - vor 56 Minuten

WEISSENBURG - Die Kulturini­tiative Altmühlfranken (KIA) hat das Buch präsentiert, in dem alle Einsendungen zum Jugendliteraturpreis 2016 gesammelt sind. Gleichzeitig nutzte man die Gelegenheit, um den neuen Wettbewerb 2018 auszurufen. Nach Kurzgeschichten und Gedichten sucht man im kommenden Jahr nach Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen zwischen 14 und 24 Jahren, die ein Theaterstück schreiben wollen. „Sei dramatisch!“, wirbt die KIA um Einsendungen.

Poster zum Jugendliteraturpreis © Kulturinitiative Altmühlfranken



Poster zum Jugendliteraturpreis Foto: Kulturinitiative Altmühlfranken



Zahlreiche Jugendliche waren in den Weißenburger Söller gekommen, um sich ihr Autorenexemplar persönlich abzuholen. Dr. Johann Schrenk, der Vorsitzende der KIA, begrüßte die Gäste und blickte zurück auf die beiden Jugendliteraturwettbewerbe 2015 (Kurzgeschichten) und 2016 (Gedichte), bevor dann von der Weißenburger Theaterwissenschaftlerin und KIA-Mitarbeiterin Antje Wagner der neue „Jugendliteraturpreis Altmühlfranken 2017/2018“ vorgestellt wurde.

Er steht unter dem Motto „ich.mach.DRAMA“ und wendet sich mit dem Aufruf „Schreibe über das, was dir am Herzen liegt und dich bewegt!“ an die Jugendlichen in Altmühlfranken, die Lust daran haben, ein eigenes Theaterstück (Drama) zu verfassen. Gesponsert wird dieser 3. Jugendliteraturpreis Altmühlfranken durch die Sparkasse Mittelfranken-Süd, deren Vertreter Peter Schiebsdat sich an diesem Abend im Söller ebenfalls an die Jungschriftsteller wandte und sie zum Schreiben eines Dramas aufmunterte.

„Sie lachen und weinen, wüten und klagen, schweigen und schreien, Sie lieben und leben! Wer? Na die Figuren in deinem eigenen Theaterstück!!!“, heißt es in der Aufforderung zu dem Wettbewerb. Die Voraussetzungen für die Teilnahme sind überschaubar. Man muss lediglich zwischen 14 und 24 Jahre alt sein und in der Region Altmühlfranken wohnen. Bewerbungen sind bis zum 14. September 2018 möglich.

„Wir suchen für unseren Jugendliteraturpreis Altmühlfranken 2017/2018 junge Autoren, die mit Inspiration, Begeisterung, Mut und Kreativität Geschichten und Figuren für die Bühne erschaffen wollen“, wirbt die KIA

um Einsendungen. Bei den vorangegan­genen Wettbewerben hatte man sich stets über eine beeindruckende Zahl an Einreichungen freuen dürfen.

Inhaltlich wollen die Initiatoren den jungen Autoren keine Vorgaben machen. „In der Wahl deiner Dramenform oder deines Themas bist du völlig frei. Schreib über das, was dir am Herzen liegt und dich bewegt!“ Mindes­tens 30 Minuten sollte das Drama al­lerdings in einer Aufführung dauern und von einem deutschsprachigen Publikum verstanden werden.

Dem Gewinnerdrama winkt eine Uraufführung durch eine regionale Theatergruppe Altmühlfrankens. Der zweite und dritte Platz wird mit Sachpreisen rund ums Theater honoriert. Zudem behält sich die Jury vor, bemerkenswerte Leistungen (Monologe, Szenen und Figuren) gesondert zu honorieren. Bewertet werden Idee, Aussageabsicht, dramaturgischer Aufbau, Figurengestaltung und dramatische Sprache.

Einsendungen (Anschreiben, Theaterstück, Vita mit Bild) können bis zum 14. September 2018 als Word-Datei (doc/docs) per E-Mail an antje@theatermachtstark.de gesendet werden. Weitere Informationen zu dem Projekt unter www.kulturinitiativealtmuehlfranken.wordpress.com.