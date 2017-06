Junge Neuzugänge für den Bezirksliga-Aufsteiger

WETTELSHEIM - Es war sozusagen ein Kaltstart: Direkt nach der dreiwöchigen Sommerpause war der Kreisliga-Meister SV Wettelsheim gleich beim Turnier der mittelfränkischen „Champions“ um den Erdinger-Meister-Cup in Nürnberg am Start, erst danach folgte am gestrigen Dienstagabend der offizielle Trainingsauftakt des Bezirksliga-Aufsteigers.

Gemeinsam für den Bezirksliga-Aufsteiger SV Wettelsheim am Ball: Spartenleiter Johann Spahr, die Neuzugänge Kevin Rasch, Markus Kluy, Marius Bürlein und Michael Halbmeyer sowie Trainer Tobias Grimm (von links nach rechts). Die neuen Spieler waren bereits beim „Meister-Cup“ in Nürnberg für den SVW im Einsatz. © Uwe Mühling



Weil der Großteil der ersten Mannschaft den zweiten Bezirksliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte nochmals auf Mallorca zelebrierte, bekamen bei dem Kleinfeldturnier der Meisterteams gleich die Neuzugänge des SVW ihre ersten Einsätze: So auch Torhüter Markus Kluy, der schon bei der SpVgg Ansbach und beim VfB Eichstätt zwischen den Pfosten stand und nun vom bisherigen Kreisliga-Konkurrenten SG Ramsberg/St. Veit nach Wettelsheim wechselte. Der 22-Jährige kommt sozusagen als Herausforderer des bisherigen Stammkeepers Aaron Obel. Der Kampf um die Nummer eins im Tor wird laut Grimm in der Vorbereitung entschieden.

Ansonsten haben sich mehrere Juniorenspieler dem Meister der Kreisliga Süd angeschlossen: Kevin Rasch kommt von der U19-Bezirksoberligamannschaft des TSV 1860 Weißenburg, Marius Bürlein von der U19 der SG VfL Treuchtlingen und Michael Halbmeyer vom FC Nagelberg, wo er zuletzt bereits in der „Ersten“ in der A-Klasse Süd spielte, obwohl er eigentlich noch für die U19 spielberechtigt war.

Diese „Neuen“ bildeten beim Meis­ter-Cup zusammen mit Kapitän Markus Berthold, Jens Bierlein, Florian Mezzani, Moritz Vogt (Leihspieler aus der U19 für das Turnier), Jonathan Strauss und Florian Geißelmeier das SVW-Team. Aufgrund der personellen Besetzung waren Trainer Grimm und Spartenleiter Johann Spahr mit ihrem neuformierten Team ohne große Erwartungen zum Meister-Cup gefahren. Letztlich verkauften sich die Wettelsheimer recht ordentlich, mussten aber dennoch nach der Vorrunde ausscheiden.

Der eine oder andere Punkt mehr wäre sicherlich drin gewesen, doch Trainer Tobias Grimm hat natürlich einen anderen Fokus. Er will seine Truppe in den kommenden Wochen möglichst optimal auf die Bezirksliga vorbereiten. Dazu gibt es ein umfassendes Programm aus zahlreichen Trainingseinheiten und mehreren Testspielen. Zum Beispiel an diesem Samstag, 1. Juli, gegen den SK Lauf oder am Sonntag, 9. Juli, gegen die DJK Limes. Als weitere Gegner stehen bislang der TSV Hainsfarth und der TSV Meitingen auf dem Plan.

Punktspielstart und Bezirksliga-Premiere ist für Wettelsheim am Sonntag, 30. Juli, um 15.00 Uhr gegen den Mitaufsteiger TuSpo Roßtal. Es handelt sich dabei um ein Heimspiel des SVW, das allerdings auf der Bezirkssportanlage in Treuchtlingen ausgetragen wird. Gleich darauf am Mittwoch, 2. August, sieht der vorläufige Spielplan das Derby beim FV Dittenheim vor. Am Sonntag, 6. August, folgt das zweite Heimspiel gegen den DTV Deutenbach (also erneut ein Aufsteiger).