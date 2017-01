KaGe-Ball in Weißenburg: lokale Bütt mit vielen Spitzen

WEISSENBURG - Was kann man als Besucher in Weißenburg unternehmen? Möglichkeit 1: Ausflug nach Rothenburg. Möglichkeit 2: Ausflug nach Nürnberg. In Weißenburg ist einfach nix los, lästerten Annemarie Endner und Wolfgang Freyberg, und sahen sich durch die Angaben einer Touris­ten-App vollauf bestätigt.

Moses macht einen Trip nach Las Vegas, trifft unterwegs die Eiskönigin und beklagt sich über fehlende Hotelbetten in Weißenburg. Na gut, die einzelnen Nummern haben nicht direkt was miteinander zu tun, aber das zeigt die Bandbreite an Themen, die die Ellinger Narren bei ihrem Auftritt im Kulturzentrum Karmeliterkirche angerissen haben. Die 250 Besucher des Schwarzweißballs erlebten eine prächtige Show, deren Höhepunkt einmal mehr der Schautanz war, der sich heuer mit dem „Prinz von Ägypten“ befasst. © Robert Maurer



Die beiden stiegen in diesem Jahr für die Karnevalsgesellschaft Ellingen (KaGe) in die Bütt, um das Lokalgeschehen auf die Schippe zu nehmen. Freyberg, der seit Jahren die Verantwortung für die Bütt trägt, gab sich diesmal als lockerer Hausmann im Jogginganzug mit blonder Perücke. Annemarie Endner, die erstmals als Büttenrednerin auf der Bühne stand, markierte die Ehefrau, die geschafft von der Arbeit nach Hause kam. Erledigt war sie aber nicht von der Arbeit, sondern weil der Weg so weit war. Schließlich liegen in Weißenburg überall Hundehaufen – es gibt einfach zu wenig Bäume, an denen Fiffi und Co. ihr Geschäft erledigen können.

„Gräflicher Exerzierplatz“

Zwar war es eigentlich die Weißenburger Bütt, doch Pappenheim hat im vergangenen Jahr so viel Stoff geboten, dass die beiden Lästermäuler das natürlich nicht außen vor lassen konnten. Und so stänkerten sie über den vier Quadratmeter großen „gräflichen Exerzierplatz“ in der Zufahrt zur Stadtwerke-Insel, der mit „Wachturm und Schießanlage“ versehen werden soll. Und sie ließen mehrfach einfließen: „Das macht doch keinen Sinn, Uwe!“ Beim ersten Mal zündete die Anspielung auf Pappenheims Bürgermeister noch nicht, doch in der Wie­derholung lachten die rund 250 Besucher in der Karmeliterkirche umso herzlicher.

Die überschaubare Zahl von 18 Veranstaltungen, die pro Jahr in der künftigen Mehrzweckhalle in Weißenburg stattfinden könnten, fand in der Büttenrede ebenso Niederschlag wie Lissy Pecoraros Abstimmungsverhalten in Sachen Krimifestival. Erst hielt die „Krimi-Lissy“ noch eine flammende Rede für den Erhalt der Veranstaltung, dann, nachdem der OB kundgetan hatte, dass er gut auf das Festival verzichten kann, stimmte sie überzeugt gegen das, was sie vorher so kraftvoll verteidigt hatte.

Annemarie Endner hat zusammen mit Wolfgang Freyberg das Lokalgeschehen in der Bütt auf die Schippe genommen – am Ende gar mit einem Song speziell für Landtagsabgeordneten Manuel Westphal. © Robert Maurer



Freyberg und Endner wissen auch, warum Weißenburg nicht den Zuschlag für den Tag der Franken erhielt. „Es gab zu dem Zeitpunkt keine freien Hotelzimmer mehr. Alle drei waren ausgebucht.“ „Alle drei Hotels?“ „Nein – alle drei Zimmer!“

Die beiden Büttenredner (unterstützt wurden sie beim Texten von Alex Gun und Uschi Dormeyer) zeigten feines Gespür für die Ereignisse im Lokalgeschehen, die sich dazu eignen, auf der Bühne veräppelt zu werden. Eine mehr als gute Basis, beim Timing der Pointen gibt es aber noch ein biss­chen Potenzial.

Optisches Highlight war mal wieder der Schautanz. „Der Prinz von Ägypten“ ist sicher keine leichte Kost, aber die in einem Disney-Zeichentrickfilm vor knapp 20 Jahren umgesetzte Bibelgeschichte kommt mit fetzigen und eingängigen Songs daher. Katharina Schneider und Siggi Stöbich jun. (er hat als Präsident auch wieder souverän durch den Abend geführt) hatten das Musical mit Feingefühl auf das Wesentliche gestutzt und in eine mitreißende Choreografie gepackt, die in Kombination mit den betörenden Kos­tümen von der ersten Sekunde an in den Bann zog.

Begeisterten Applaus gab es zu Recht auch für die Elferräte (wie immer die Abschlussnummer im Programm), die mit fetzigen Tanzfiguren und schillernden Kostümen zum wilden Ritt durch Las Vegas einluden. Vorbei die Zeiten, in denen die Männer nur unbeholfen über die Bühne stolperten und gerade durch fehlende Synchronität und mangelndes Taktgefühl für Begeisterung sorgten. Sandra Kersting und Mirjam Hartmann haben die Herren auf saubere Choreografie getrimmt. Eine tolle Gemeinschaftsleistung, auch wenn Vorsitzender Alex Gun und Jürgen „Ölli“ Ellinger besonders viel Johlen ernteten.

Dafür wirken in diesem Jahr die Elferratsfrauen der KaGe ein wenig lustlos. Die Kostüme können sich absolut sehen lassen, doch tänzerisch (Trainerinnen: Petra Ihrke und Uschi Dormeyer) hatten die Damen in den vergangenen Jahren schon anspruchsvollere Aufgaben bravourös bewältigt. Auch beim Jugendschautanz bleibt der Eindruck, dass man sich ein bisschen zu sehr auf die Kostüme als Blickfang verlässt. Jessica Morgott und Caroline Rabus erzählen mit den Jugendlichen „Die Eiskönigin“ in Kurzform nach. Das funktioniert darstellerisch hervorragend, tänzerisch hat sich auch die Jugend in der Vergangenheit schon mehr hervorgetan.

Viereinhalb Stunden Show

Dass es der Nachwuchs bei der KaGe drauf hat, flott und synchron über die Bühne zu wirbeln, bewies hingegen die Prinzengarde (Trainerinnen: Julia Böhm und Amelie Winkelmeyer) mit einem zwar kurzen, aber stürmischen Marsch. Und auch die Kindergarde (Andrea Stretz, Nicole Angerstein und Karina Krach) konnte mit ihrem Mix bekannter Fernseh­serien wie Pippi Langstrumpf oder TKKG voll überzeugen. Tanzmariechen Antonia Lastinger (trainiert von Nicole Angerstein, Karina Krach, Ve­rena König und Andrea Stretz) ist ohnehin seit Jahren eine Klasse für sich.

Prinzenpaar Claudia II. und Florian I. sowie Kinderprinzenpaar Romy I. und Bastian I. können unterm Strich sehr zufrieden sein mit dem, was ihre

Gefolgschaft in viereinhalb Stunden an wilder Show auf die Bühne bringt. Verzichtet hat die KaGe in diesem Jahr auf die Jugendbütt, die in den vergangenen Jahren nicht immer mit einer intensiv hohen Gagdichte überzeugen konnte. Das hat das Programm entschlackt. Nach dem Finale zu Max Giesingers „80 Millionen“ und letztlich „Fasching ist unser Leben“ zur Melodie von „My Way“ war der Ball in der Karmeliterkirche aber nicht zu Ende. Vielmehr war dann die Bühne frei für die Tänzer im Publikum. Holger Maurer und K7 spielten sich durch eine Liste mit Hits, die in die Beine gehen.

Der KaGe-Ball in Pleinfeld am Samstag, 4. Februar, ist ausverkauft. Aber für den Ball in Gunzenhausen (18. Februar) gibt es noch ein paar Karten. Und die ganze Show gibt es auch noch beim Familiennachmittag (19. Februar um 14.11 Uhr) in der Ellinger Schulturnhalle zu sehen.

Robert Maurer