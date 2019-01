Normalerweise steht ein Pfarrer auf der Kanzel, manchmal aber auch in der närrischen Bütt: Was schon in Ellingen der Fall war, begeisterte auch beim Eröffnungsball des Oberhochstatter Carnevalsvereines die Besucher: Pfarrer Reinhold Friedrich besuchte seine „Schäfchen“ diesmal nicht im Talar, sondern in den rot-weißen Vereinsfarben des OCV – und erntete anders als nach klassischen Predigten lautstarken Beifall.