Kein Weißenburger Halbfinale im Totopokal

Der FC/DJK kam weiter, der TSV 1860 scheiterte im Elfmeterschießen - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der Traum von einem Weißenburger Halbfinale im Totopokal-Wettbewerb des Fußballkreises Neumarkt/Jura ist geplatzt. Der FC/DJK ist zwar durch einen 3:2-Erfolg gegen den FV Dittenheim in die Runde der letzten vier eingezogen, er wird dort allerdings nicht den Lokalrivalen vom TSV 1860 empfangen. Letzterer verlor nämlich mit 2:4 nach Elfmeterschießen beim Bezirksliga-Konkurrenten SV Marienstein und ist somit aus dem Rennen.

Ein symptomatisches Bild: Der Kreisligist FC/DJK Weißenburg (in Rot Jochen Schwenk und Simon Britz) zwang Bezirksligist Dittenheim in die Knie. © Uwe Mühling



Im Viertel­finale gab es noch zwei weitere Heimsiege, und zwar bei den Duellen von Vereinen der Kreisliga Nord: Der

TSV Winkelhaid setzte sich mit 3:2 gegen den SC Pollanten durch und wird im Halbfinale den SV Rednitzhembach empfangen (6:4, 2:2 nach Elfmeterschießen gegen den FC Ezelsdorf).

Der SV Marienstein verhinderte mit seinem Sieg „vom Punkt“ nicht nur das mögliche Weißenburger Halb­finale, sondern ist nach dem Aus für Dittenheim jetzt auch der letzte im Wettbewerb verbliebene Bezirksligist. Der FC/DJK Weißenburg – Pokalgewinner 2013 und 2014 – hat im Halbfinale Heimrecht gegen Marienstein. Geplanter Termin ist Mittwoch, 3. Oktober (Tag der Einheit), um 16 Uhr. Gleichzeitig stehen sich Winkelhaid und Rednitzhembach gegenüber. Al­lerdings müssen zuvor noch die für diesen Tag angesetzten Liga-Spiele von drei der vier Halbfinalisten verlegt werden. Die beiden Sieger ziehen ins Finale ein, das erst im kommenden Jahr am Mittwoch, 1. Mai, ausgetragen wird.

FC/DJK Weißenburg – FV Dittenheim 3:2:

Dem 7:1 der Vorwoche gegen den SV Cronheim hat der FC/DJK Weißenburg nun ein 3:2 gegen den FV Dittenheim folgen lassen und damit den Einzug ins Totopokal-Halbfinale geschafft. Der FC/DJK startete mühsam in die Partie. Dittenheim war die klar überlegene Mannschaft. Nach acht Minuten hatte Weißenburg dennoch die erste gute Möglichkeit, die Sebastian Schön vergab. Fast im Gegenzug machten die vom Ex-Weißenburger Martin Huber trainierten Dittenheimer das 0:1. Nach einer Flanke schob Fabian Pilney überlegt ein.

Trotz des Rückstandes kämpfte sich die Heimelf mehr und mehr in die Partie rein. Nach einer schönen Kombination legte Andreas Pfefferlein perfekt auf Benedikt Auernhammer ab, dieser fackelte nicht lange und traf zum 1:1 (21.). Rund zehn Minuten später war es erneut Pfefferlein, der diesmal eine Ecke hereinbrachte, die wiederum Auernhammer eiskalt nutzte und zum 2:1 für den FC/DJK einköpfte. Kurz vor der Pause parierte FV-Keeper Andre Ballenberger einen platzierten Fernschuss von Jochen Schwenk sehenswert.

In der zweiten Halbzeit taten sich beide Teams schwer – das war sicherlich auch den hohen Temperaturen geschuldet. In der 61. Minute gelang Dittenheim der 2:2-Ausgleich: Nachdem die Weißenburger Hintermannschaft den Ball nicht richtig klären konnte, traf Pilney mit einem platzierten Fernschuss und durfte zum zweiten Mal jubeln. In der 70. Minute legte sich Andreas Pfefferlein den Ball zum Freistoß hin und lieferte dann seine dritte Torvorlage. Dieses Mal war Matthias Dollinger der Vollstrecker zum 3:2-Siegtor. In der restlichen Spielzeit passierte dann nicht mehr viel. Der FV Dittenheim versuchte noch mal alles nach vorne zu werfen, allerdings stand der FC/DJK sicher, ließ nichts mehr anbrennen und zog ins Totopokal-Halbfinale ein.

FC/DJK Weißenburg: Fabian Heckel, Daniel Funer, Daniel Heckel, Britz, Unger, Enzenhofer, Schön, Christian Funer, Schwenk, Auernhammer, Pfefferlein (eingewechselt: Matthias Dollinger, Lehmeyer, Johannes Huber).

FV Dittenheim: Ballenberger, Walczyk, Hausleider, Kamm, Pilney, Gulden, Niederlöhner, Schwab, Stefan Meyer, Remberger, Huzel (eingewechselt: Kehrstephan, Prosiegel, Florian Unöder).

SV Marienstein – TSV 1860 Weißenburg 4:2 (0:0)

nach Elfmeterschießen:

Der Kreispokalsieger von 2017, der TSV 1860 Weißenburg, ist in der Saison 2018/2019 draußen. Der Bezirksligist, der voriges Jahr zum Großteil mit Spielern seiner zweiten Mannschaft (U23) gewonnen hatte, scheiterte nun am Mittwochabend mit seiner „Ersten“ im Elfmeterschießen am Bezirksliga-Konkurrenten SV Marienstein. In den 90 Minuten zuvor war die Partie eher ereignisarm – vor allem in der ersten Hälfte, als es jeweils nur eine Chance für Tim Lotter (Weißenburg) und Stephan Steib (Marienstein) zu notieren gab. Der zweite Durchgang war deutlich lebhafter, mit einem Chancenplus für Weißenburg, doch Claudiu Pienar, Benjamin Weichselbaum, Maik Wnendt und zweimal Max Pfann brachten den Ball nicht im Tor unter. Auf der Gegenseite hatte Marienstein eine Phase mit mehreren richtig guten Konterchancen, die vor allem der schnelle SVler Marco Jäger anzulaufen wusste.

So ging es nach torlosem Spiel ins Elfmeterschießen und hier hatte Marienstein die besseren Nerven: Anfangs trafen Maik Wnendt und Benjamin Weichselbaum zur Weißenburger Führung, Markus Hörmann und Pasqual Krieglmeier glichen jeweils aus. Dann scheiterte TSV-Youngster Musa Calik an SVM-Keeper Gabriel Rehm und Julian Bittl erzielte das 3:2 für die Gastgeber. Als dann noch Weißenburgs Christian Leibhard seinen Elfer danebensetzte, konnte Raphael Kraus mit dem 4:2 den Sieg und den Halb­finaleinzug für den SV Marienstein perfekt machen.

SV Marienstein: Rehm, Reichenberger, Heimisch, Fink, Krieglmeier, Miehling, Bittlmayer, Stephan Steib, Streller, Vecchio, Kraus (eingewechselt: Hiller, Hörmann, Bittl).

TSV 1860 Weißenburg: Uhl, Schwenke, Jäger, Herrmann, Leibhard, Eco, Strobel, Maik Wnendt, Lotter, Renner, Pienar (eingewechselt: Weichselbaum, Pfann, Calik).

Uwe Mühling