Kinder verlieren Halt

Jugendsozialarbeit an Grundschulen geplant - vor 59 Minuten

WEISSENBURG - Jugend­sozialarbeit ist keineswegs etwas, das erst die Jugendlichen brauchen. Auch Kinder in der Grundschule haben bereits erhebliche Defizite und brauchen dringend Unterstützung. Der Jugendhilfeausschuss im Landkreis hat nun den Bedarf von jeweils einer halben Stelle an der Grundschule in Weißenburg und an der Stephani-Grundschule in Gunzenhausen anerkannt.

Gegensteuern: An der Weißenburger Grundschule soll ebenso wie an der Stephani-Grundschule in Gunzenhausen im nächsten Schuljahr eine Halbtagsstelle für Jugendsozialarbeit geschaffen werden. Damit soll gegengesteuert werden, da immer mehr Kinder Probleme mit Sozialkompetenzen haben. Als mögliche Ursache gilt das Smartphone. © Robert Maurer



Gegensteuern: An der Weißenburger Grundschule soll ebenso wie an der Stephani-Grundschule in Gunzenhausen im nächsten Schuljahr eine Halbtagsstelle für Jugendsozialarbeit geschaffen werden. Damit soll gegengesteuert werden, da immer mehr Kinder Probleme mit Sozialkompetenzen haben. Als mögliche Ursache gilt das Smartphone. Foto: Robert Maurer



Bislang gibt es fünf halbe Stellen für Jugendsozialarbeit an den Mittelschulen in Weißenburg und in Gunzenhausen sowie am Förderzentrum im Landkreis. „Das läuft sehr erfolgreich“, stellte Jugendamtsleiter Stefan Lahner fest und warb für den Ausbau des Angebots auf die Jüngeren.

Angefangen hat es vor ein paar Jahren mit der Zunahme an ADHS-Fällen (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung). Dass nun auch schon die Kleinen in der Grundschule Problempakete mit sich herumtra­-

gen, die bis hin zur ausgewachsenen Depression reichen können, ist neu. Veronika Schmalz führt diese Entwicklung in erheblichem Maß auf die zunehmende Verbreitung von Computerspielen und auf die allgegenwärtigen Smartphones zurück. „Wir wissen nicht, wo das noch hinführt.“ Die Sozialpädagogin hat zuletzt schon fünf Stunden die Woche Jugendsozialarbeit an der Weißenburger Grundschule angeboten und dabei zum Teil erschre­ckende Beobachtungen gemacht.

Die Natur als Ausgleich Kinder, die ihre Füße noch nie in die Altmühl gehalten haben, aber bes­tens Bescheid wissen, wann das neue iPhone herauskommt. Kinder, die anderen nicht mehr zuhören können, weil sie gestresst sind, wenn sie nicht daddeln können. Kinder, die nicht mehr erkennen, wenn sie jemanden mit ihren Worten verletzen. „Ich sehe einen großen Bedarf, hier gegenzusteuern“, stellte Schmalz im Jugendhilfeausschuss fest. „Es fehlt immer öfter an Sozialkompetenz.“

In wenigen Monaten, in denen sie an der Grundschule tätig ist, hat sie neben der Präventionsarbeit bereits 22 akute Einzelfälle behandelt. In der Statistik darf eine solche Betreuung erst dann auftauchen, wenn es min­destens drei Beratungsgespräche gab, verdeutlichte Schmalz, wie ausgeprägt der Bedarf ist.

Plädierte eindringlich fürs Gegensteuern: Sozialpädagogin Veronika Schmalz. © Robert Maurer



Neben solcher Einzelfallbetreuung hat die Sozialarbeiterin an der Grundschule in Weißenburg in der knapp bemessenen Zeit Streitschlichter ausgebildet oder mit einer Gruppe Kindern ein Floß gebaut und ist mit ihnen auf der Altmühl geschippert. Etlichen Kindern sei gar nicht bewusst gewesen, welche Möglichkeiten sich ihnen hier auftun, schilderte sie offensichtlich erschüttert. „Dabei haben sie das Beste direkt vor der Haustür: unsere wunderbare Natur.“

Die Weißenburger Grundschule ist mit 469 Kindern eine der größten in Mittelfranken. Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund ist binnen weniger als fünf Jahren von einem Fünftel auf gut ein Drittel gewachsen, berichtete Susanne Ott vom Jugendamt. An der Stephani-Schule in Gunzenhausen gab es von 2012 bis 2016 gar einen Anstieg von 33 auf 44 Prozent. Es sei keineswegs so, dass nur ausländische Kinder Probleme hätten, betonten sowohl Landrat Gerhard Wägemann als auch die Mitarbeiter des Jugendamtes. Doch die Migrationsquote ist zum einen ein Indikator und zum anderen eine der Auflagen, um an eine staatliche Förderung zu kommen.

Aktuell gibt es ein Programm des Freistaats Bayern, mit dem bis zu 1000 Stellen für Jugendsozialarbeit an Schulen entstehen sollen, erläuterte Lahner. Knapp 800 seien mittlerweile besetzt. Mit dem einstimmigen Beschluss des Jugendhilfeausschusses ist nun der Bedarf anerkannt, und damit können der Landkreis und die beiden Städte entsprechende Kooperationsverträge abschließen. Die Kosten von gut 25000 Euro je halber Stelle verteilen sich dann nahezu gleich auf Freistaat, Landkreis und Weißenburg bzw. Gunzenhausen.

Durchgängige Zustimmung Landrat Wägemann stellte fest, dass er aus eigener Erfahrung um die dramatische Situation weiß. Somit lief das Jugendamt bei ihm eine offene Tür ein. Und auch die anderen Mitglieder des Jugendhilfeausschusses äußerten sich positiv. Josef Dengler (CSU) nannte die beiden halben Stellen den „nächsten Schritt in die richtige Richtung“. Reinhard Ebert (ÖDP) bekannte schlicht: „Wir brauchen die Stellen.“ Und für Kathrin Schramm (Grüne) steht außer Frage, dass wir dieser „Entwicklung gegenwirken müssen“.

SPD-Kreisrat Harald Dösel, der selbst als Lehrer arbeitet, stellte ganz knapp fest: „Für mich gehört das sogar an jede Schule.“ Die Lehrer könnten die Verschlechterung bei den Sozialkompetenzen nicht auffangen, außerdem sind sie in der Situation, die Schüler auch bewerten zu müssen. Ein Sozialarbeiter habe diese Dilemma nicht, was extrem hilfreich sei.

Wilhelmine Meyer von der Berufsberatung der Weißenburger Agentur für Arbeit merkte an, dass es sinnvoll sei, möglichst früh gegenzusteuern. Wenn die Jugendlichen von der Schule abgehen und in den Beruf streben, sei es wesentlich schwerer, Defizite zu korrigieren.

Robert Maurer