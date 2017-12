Klarer Sieg der Ringer zum Saisonabschluss

Staffel des TSV 1860 Weißenburg bezwang Absteiger Zirndorf mit 24:8 – Platz Vier in der Landesliga Nord - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Vor rund 120 Zuschauern haben die Weißenburger Ringer einen überzeugenden 24:8-Erfolg gegen den TSV Zirndorf gefeiert und schließen die Saison in der Landesliga Nord mit einem guten vierten Tabellenplatz ab – punktgleich mit dem Dritten KSV Bamberg, der im direkten Vergleich die Nase vorn hat. Als Meis-ter geht der ATSV Kelheim in die Aufstiegskämpfe gegen den AC Regensburg (Erster der Südstaffel), als Schlusslicht muss Zirndorf absteigen.

So sehen Sieger aus: Manuel Wallmüller (rechts) feierte beim abschließenden Heimkampf einen von vier Weißenburger Schultersiegen. Der Endstand für den TSV 1860 gegen Zirndorf lautete 24:8. Foto: Uwe Mühling



Zum Kampfverlauf in der Weißenburger Landkreishalle. In der Klasse bis 57 kg (Freistil) zeigte Felix Schmied für den TSV 1860 gegen Islam Kerimov einen guten Fight. Bis zur Hälfte ging Schmied dank sehenswerter Kopfhüftzüge sogar in Führung. Unbeeindruckt konnte der Zirndorfer im zweiten Abschnitt jedoch das Blatt wenden und einen deutlichen Punktsieg erringen (Zwischenstand: 0:3)

In der Klasse bis 130 kg wollte Adam Mertste gegen Emanuel Akoua nichts anbrennen lassen. Nach erkämpfter Bodenoberlage drehte der Ungar seinen Gegner nach Belieben und trat mit einem sensationellen 16:0 Punktsieg von der Matte (4:3). Lukas Posch hatte mit Bilal Achmatchanov einen viel schwereren Gegner vor der Brust. Unbeeindruckt ergriff er schon seine erste Chance und legte seinen Kontrahenten auf beide Schultern (8:3).

Im Halbschwergewicht hatte Lukas Will mit Nicolas Schütz eine lösbare Aufgabe vor sich. Nach anfänglicher Gegenwehr ergriff Will die Initiative und schulterte seinen Gegner (12:3). Einen tollen Kampf zeigte dann Manuel Wallmüller gegen Sajmurad Saiev. Nach anfänglichem Kräftemessen gelang Wallmüller ein Gegenangriff und er ließ einen gefeierten Schultersieg folgen (Halbzeitstand: 16:3).

Kein Bruderduell

In der Gewichtsklasse bis 86 kg trafen eigentlich Dominik (Zirndorf) und Benedikt (Weißenburg) Mastronicola aufeinander, doch beide wollten ein Brüderduell vermeiden und einigten sich darauf, die Punkte kampflos zu teilen (16:3). In der Klasse bis 71 kg stand Jonathan Hilpert gegen Enes Cakirgöz auf der Matte. Der Zirndorfer hatte in der Saison die meisten seiner Kämpfe gewonnen und stellt mit seinem Bruder Talha die entscheidende Stütze des Tabellenletzten dar. Hilpert brauchte fast zwei Minuten, um in den Kampf zu finden. Der Zirndorfer sammelte bereits zehn Wertungspunkte und die Aufholjagd des TSV-1860-Ringerns war nicht mehr vom Erfolg gekrönt und „Joja“ musste eine 6:16-Niederlage einstecken (Zwischenstand 16:6).

Pal Kottes hatte mit seinem Gegner Miro Pejovic keine Mühen. Schon die erste Aktion führte zum erwarteten Schultersieg und der Entscheidung für Weißenburg (20:6). In der 75 kg Klasse (griechisch-römisch) hatte Simon Will mit Talha Cakirgöz einen erwartet „harten Brocken“ zum Gegner. Nach einem schwer umkämpften Fight stand es 6:1 für den Zirndorfer Athleten (20:8).

Im letzten Kampf der Saison stand Jonas Stengel Luis Müller gegenüber. Obwohl Jonas nach seiner schweren Knieverletzung und der gebrochenen Nase noch gehandicapt war, ließ er es sich nicht nehmen, noch einen abschließenden Schultersieg zum Endstand von 24:8 gegen die vom früheren Weißenburger Trainer Thomas Lippl gecoachten Zirndorfer einzufahren.

Die Schülermannschaft des TSV 1860 trat zum letzten Kampf der Bezirksliga auswärts beim SC Oberölsbach an. Trotz einer knappen 16:23 Niederlage zeigten die Nachwuchs-athleten nochmals eine super Leis-tung und schließen die Tabelle ebenso wie die Männer mit einem guten vierten Platz hinter Johannis Nürnberg, Hof und Bamberg ab. Gegen Oberölsbach gingen Fritz Stockhausen (29 kg), Simon Hilpert (38 kg), Niklas Schmied (42 kg)und Fabian Felleiter (76 kg) siegreich von der Matte.

Friedrich Hüttmeyer konnte sein Gewichtslimit von 34 kg nicht erreichen und in der Klasse bis 60 kg konnte Weißenburg keinen Ringer stellen, so dass hier die Punkte auf das Konto der Oberpfälzer gingen. Lukas Rolzing und Said Khayouri mussten jeweils eine Punktniederlage, Anzor Ingashev und Peter Weisel je eine Schulterniederlage einstecken.

Uwe Mühling