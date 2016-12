Klassenerhalt nach hauchdünnen Sieg errungen

Ringer des TSV 1860 Weißenburg sicherten mit 20:19-Erfolg in Rehau den vorletzten Platz - 14.12.2016 08:48 Uhr

WEISSENBURG - Das war knapp: Die Weißenburger Ringer haben sich mit einem 20:19-Erfolg beim RSC Re­hau den Klassenerhalt in letzter Minute gesichert. Eine Niederlage beim Tabellenletzten hätte den Abstieg der TSV-Sechziger bedeutet.

Zeigten eine tolle Mannschaftsleistung in dieser Saison: Die Ringer des TSV 1860 Weißenburg (hier in der Landkreishalle) bezwangen im abschließenden Kampf den RSC Rehau und sicherten damit den Verbleib in der Landesliga. © Uwe Mühling



Da es für den RSC Rehau und den TSV 1860 Weißenburg noch um den Klassenerhalt ging, traten beide Vereine mit starken Staffeln auf die Mat­te. Die TSV-Trainer Dieter Hilpert, Thomas Hitz und Manfred Lutz präsentierten dem RSC Rehau eine Aufstellung, mit der die Gastgeber nicht gerechnet hatten. Die Rechnung des TSV 1860 ging voll auf. So stellten sich Manfred Lutz und Thomas Hitz nochmals zur Verfügung und Peter Wägemann trainierte fast vier Kilogramm ab. Zudem startete er im ungewohnten griechisch-römischen Stil.

In der Klasse bis 57 kg, griechisch-römisch traf Manfred Lutz auf Gregor Döhn. Der Weißenburger Ringer hatte ebenfalls fast vier Kilogramm abtrainiert, um das vorgeschriebene Gewicht zu erreichen. Zunächst lag der Heimringer nach Punkten vorn, doch der Weißenburger Routinier dominierte das Kampfgeschehen immer mehr und in der ersten Runde legte er mit einem sehenswerten Kopfzug seinen Gegner auf beide Schultern. Die Weißenburger ließen das Schwergewicht unbesetzt, und so gingen die Punkte zum 4:4-Ausgleich an den Rehauer Steven Schmidt.

Jonathan Hilpert (Klasse bis 61 kg, Freistil) zeigte gegen Moritz Rausch eine starke kämpferische Leistung. Der Rehauer gewann zwar nach Punkten, doch der Weißenburger gab nur drei Punkte ab, was später zum Gesamtsieg reichten sollte (Zwischenstand: 7:4 für Rehau). Adam Mertse (Gewichtsklasse bis 98 kg, griechisch-römisch) brachte dann den TSV 1860 Weißenburg mit seinem Schultersieg gegen Marius Dülberg wieder mit 7:8 in Front.

Peter Wägemann (Gewichtsklasse bis 66 kg) stellte sich ebenfalls in den Dienst der Mannschaft, in dem er im griechisch-römischen Stil antrat. Ge­gen den Rehauer Dimitri Fichtner zeigte der Weißenburger Athlet seine Klasse. Er holte Punkt für Punkt, konnte mit einigen tollen Griffaktionen höhere Wertungspunkte erzielen und nach gut fünf Minuten Kampfzeit wurde er mit 15:0 Punkten überlegener Punktsieger. Damit führten die Weißenburger vor der Pause mit 12:7 Punkten.

In der Klasse bis 98 kg im Freistil hatten die Rehauer noch kurzfristig den polnischen Kaderringer Lukasz Gorzynski verpflichtet. Er traf auf Thomas Hitz. Der Weißenburger Trainer stellte sich für diesen wichtigen Kampf nochmals zur Verfügung. Beide zeigten einen abwechslungsreichen und spannenden Kampf, wobei der Pole als Punktsieger die Matte verließ (11:12). Auf verlorenem Posten stand TSV-1860-Nachwuchsringer Lukas Stengel (Klasse bis 66 kg, Freistil) gegen Ivaylo Dimov. Der Rehauer hatte in dieser Runde noch keinen Kampf verloren und behielt auch an diesem Abend die Oberhand. Die Gastgeber führten dadurch mit 15:12 Punkten.

Danach wurde die Begegnung immer spannender: Weißenburgs Pal Kottes (Klasse bis 86 kg, griechisch-römisch) musste gegen Jonas Baumgärtel sein ganzes Können unter Beweis stellen und holte sich mit 15:0 einen überlegenen Punktsieg und vier wichtige Zähler für die TSV-Sechziger (15:16).

In der Klasse bis 75 kg, griechisch- römisch traf Lukas Will auf Christian Söllner. Der Heimringer holte mit einem geschickten Konter vier Zähler für seine Mannschaft und so stand es vor der letzten Begegnung 19:16.

Jonas Stengel (Klasse bis 75 kg, Freistil) ging gegen Patrick Schulze sehr konzentriert vor und er holte sich gleich zu Beginn des Kampfes mit gelungenen Griffaktionen einen Punktvorsprung. Unter dem Jubel seiner Mannschaftskollegen und der zahlreich mitgereisten Fans legte er seinen Gegner dann auf beide Schultern und stellte so den Endstand von 19:20 für sein Team her.

Die Weißenburger hatten extra für diesen Kampf noch kurzfristig einen Bus organisiert und so für große wie lautstarke Unterstützung von den Zuschauerbänken gesorgt. Am Ende freuten sich die Aktiven wie Betreuer und Fans über den geglückten Klassenerhalt. Die Ringer bewiesen in dieser Landesliga-Saison einmal mehr großen Teamgeist. „Jeder kämpfte für jeden“, bilanzierte Heiner Wägemann.

Am 7. Januar hat die Ringerabteilung des TSV 1860 Weißenburg die nächste Herausforderung zu meistern: An dem Termin richten die Weißenburger die Bezirksmeisterschaft für die Jugend und Männer in der Landkreishalle aus.