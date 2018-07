Kleiner Ersatz fürs Playground

NENNSLINGEN/DÖCKINGEN - Dass ALC aus Treuchtlingen in diesem Jahr kein neues Album veröffentlicht, ist eindeutig. Woran man das merkt? Die Jungs spielen jede Menge. Ende Juni waren sie am Treuchtlinger Burg Open Air und in diesem Sommer gibt es sie trotzdem noch zweimal in der Heimat zu erleben.

In Döckingen spielen sie beim Sportfest-Jubiläum ein Bierzeltkonzert. Für ALC-Verhältnisse ist es inzwischen schon fast normal, als eine lokale deutsche Hip-Hop-Band ein ganzes Bierzelt mit Feierfreudigen zu füllen. Die Einrahmung des Festes ist deshalb auch recht interessant. Die ALCler eröffnen das viertägige Fest, Gerhard Polt schließt es am Montag. Da kann man sich jetzt also schon auch ein kleines Bisschen geschmeichelt fühlen als ALC-Mitglied.

Freitag, 20. Juli, 20 Uhr, Festzelt, Döckingen

Die andere musikalische Verpflichtung ist ein etwas traurige. ALC spielt am erstem Augustwochenende in Nennslingen auf dem neu erfundenen und sehr charmanten Gänsebauchfestival. Was es mit dem Namen auf sich hat, werden wir demnächst von einem Rechercheteam investigieren lassen. Was Anlass des Festes ist, kann man auch so sagen: Das Playground-Festival hatte rund eineinhalb Jahrzehnte diesen Termin gepachtet und ging ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt mit bis zu 5000 Besuchern über die Bühne.

2016 hatten die Veranstalter eine Auszeit angekündigt, 2017 diese im letzten Moment um ein Jahr verlängert und 2018 wurde die Absage schon gar nicht mehr verkündet. Das Gänsebauchfest ist eine Reminiszenz der Nennslinger Landjugend an das untergegangene Flaggschiff. Da ALC die vergangenen Jahre mehrfach die Playground-Gewässer gekreuzt hatte, wollte man sich der neuen Anfrage aus Nennslingen keineswegs verweigern.

Ob das Playground eines Tages wieder Segel setzen wird, steht derweil noch in den Sternen. Ganz unmöglich schien das zuletzt nicht zu sein, klar ist aber auch: einfacher wird das Comeback mit jedem Jahr Pause definitiv nicht.

Samstag, 4. August, 19 Uhr, ELJ, Nennslingen

