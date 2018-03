Klinik-Umbau in Weißenburg muss einfach warten

Aufnahme in Förderprogramm hat sich verzögert - vor 32 Minuten

WEISSENBURG - Der Start der Generalsanierung samt großzügiger Erweiterung des Weißenburger Kreiskrankenhauses lässt noch etwas auf sich warten. Allerdings war der anvisierte Baubeginn im Jahr 2019 auch mehr als ambitioniert. Nun wird es mindestens ein Jahr später, weil noch rechtliche Hürden zu nehmen sind.

Wird größer: Das Klinikum in Weißenburg soll in den nächsten Jahren deutlich wachsen, wobei sich die Bettenzahl nicht verändern wird. Die farblich abgesetzten Bereiche werden neu geschaffen. Allerdings ist noch offen, wann mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Angestrebt ist nun das Jahr 2020. © Klinikum



Wird größer: Das Klinikum in Weißenburg soll in den nächsten Jahren deutlich wachsen, wobei sich die Bettenzahl nicht verändern wird. Die farblich abgesetzten Bereiche werden neu geschaffen. Allerdings ist noch offen, wann mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Angestrebt ist nun das Jahr 2020. Foto: Klinikum



Als Landrat Gerhard Wägemann und Klinikvorstand Jürgen Winter die Planung für den Umbau des Klinikums in Weißenburg im Dezember 2016 offiziell vorstellten, hatten sie die Hoffnung, schon 2017 ins Krankenhausbauprogramm im Freistaat zu rutschen. Das hat aber nicht funktioniert. „Wir haben den Antrag für heuer wieder gestellt“, erklärte Winter auf Anfrage unserer Zeitung.

Der Planungsausschuss tagt im Mai, und im Juni oder Juli muss dann noch der Ministerrat grünes Licht geben. Allerdings steht Weißenburg mit der Idee, das Krankenhaus auf Stand zu bringen, keineswegs alleine da. Im Gegenteil: Roth baut, Eichstätt baut, Gunzenhausen und Ansbach bauen schon länger. Zwar wäre auch ein Baubeginn ohne Aufnahme ins Bauprogramm möglich, doch dann müsste man komplett vorfinanzieren. Sollte die Aufnahme ins Krankenhausbauprogramm auch heuer nicht klappen, könnte es also durchaus auch 2021 werden, bis in Weißenburg die Bagger anrücken und die Ruhe der Patienten stören.

Denn die gut 3000 Quadratmeter zusätzliche Haupt- und Nebennutz­fläche soll im laufenden Betrieb neu entstehen. Die Baumaßnahmen werden sich über mindestens 14 Jahre hinziehen. Eine erste Kostenschätzung ging von mehr als 70 Millionen Euro aus. Doch die Baubranche brummt und die Preise steigen. Deshalb glaubt Klinikvorstand Winter, dass man die Zahl wohl nach oben korrigieren müsste.

Das Weißenburger Krankenhaus ist 1985 in Betrieb genommen worden. Die Gestaltung und die Architektur wirken heute noch modern und frisch, aber die Fortschritte in der Medizin, die Erwartungshaltung der Menschen (Stichwort: nur noch Zweibettzimmer mit Duschen) und die gestiegenen Fallzahlen erfordern einfach zusätzlichen Platz. Speziell im Funktionstrakt mit Labor, Röntgen, Endoskopie und Notaufnahme geht es arg beengt zu. Auch die Belüftung ist an ihre Grenzen angelangt und muss ebenso wie weite Teile der Gebäudetechnik auf Stand gebracht werden.

In zwei Abschnitten wird gebaut

Zwei Bauabschnitte sieht die Planung vor. Im ersten, der mit acht Jahren veranschlagt ist, soll ein Anbau auf dem Grünstreifen an der Krankenhausstraße, nördlich des bestehenden Gebäudes, entstehen. In den Neubau sollen unter anderem OP und Intensivabteilung einziehen, die Zufahrt zur Notaufnahme wird verlegt und so gestaltet, dass die Fahrzeuge einfach durchfahren können. Aber auch das Labor, die Endoskopie und der Röntgenbereich werden nach Abschluss der Maßnahme mehr Platz haben. Der zweite Bauabschnitt (weitere sechs Jahre) betrifft dann den südwestlichen Bereich des Gebäudes. Ans Ende der beiden Bettentraktarme soll ein neuer Querriegel gestellt werden, sodass ein Ringschluss entsteht.

Die Baumaßnahme in Weißenburg wäre die nächste Großinvestition des Klinikums Altmühlfranken. Seit über zehn Jahren wird in Gunzenhausen gebaut. In drei Abschnitten werden am Ende mehr als 80 Millionen Euro ausgegeben worden sein. Die Arbeiten sind inzwischen auf der Zielgeraden und sollen nächstes Jahr endlich abgeschlossen werden, aber dann ist ja das Weißenburger Projekt schon in greifbarer Nähe.

Robert Maurer