Kniffe und Griffe vom Olympiasieger geehrt

Alexander Leipold war zu Gast beim Bezirkstrainingslager unter Regie des TSV 1860 Weißenburg - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Einen illustren Gast konnten die Ringer diesmal für ihr Bezirks-Trainingslager in Weißenburg verpflichten: Der erfolgreichste Ringer Deutschlands, Alexander Leipold, übernahm den eintägigen Lehrgang für die A- und B-Jugend.

Trainingslager mit illustrem Gast: Alexander Leipold (vorne Mitte) gab den Teilnehmern in Weißenburg zahlreiche Tipps. Mit seiner großen Titelsammlung zählt der heute 47-jährige Trainer weltweit zu den erfolgreichsten Ringern. Der Olympiasieger von Sydney durchlebte allerdings auch sehr schwere Zeiten. © TSV 1860



Leipold zählt mit seinen zahlreichen Welt-, Europa- und Deutschen Meis­tertiteln sowie dem Sieg bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000 zu den erfolgreichsten Ringern weltweit. 2003 erkrankte Alexander Leipold im Trainingslager in Usbekistan an einem Virus. Durch die Überreaktion seines Immunsystems erlitt er innerhalb einer Woche drei Schlaganfälle, war halbseitig gelähmt, konnte nicht mehr sprechen und kaum noch schlucken. Zusammen mit den Ärzten begann hier wohl sein schwerster Kampf – der Kampf zurück ins Leben.

Innerhalb eines Jahres war er körperlich fast vollkommen genesen und stand bereits wieder auf der Ringermatte – und das vor allem dank seiner mentalen Stärke und seines Durchhaltevermögens. Dass er wieder an die Weltspitze zurückgekehrt war, bewies er 2005 mit dem Gewinn des Welt­meis­tertitels der Masters. Nach der Zeit als aktiver Leistungssportler beschloss Alexander, sein praktisches Wissen um die sportliche Theorie zu erweitern und absolvierte das Studium zum Diplom-Trainer.

Von da an lag sein Augenmerk auf der Aus- und Fortbildung der nächsten Ringer-Generationen, was dazu führte, dass er 2005 das Amt des Bundestrainers der Freistilringer übernahm und bis ins Jahr 2012 erfolgreich erfüllte. 2013 wurde ihm für seine Leistung als sportliches Vorbild sowie sein großes ehrenamtliches Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Auch auf fremdem Terrain machte der Ringer eine gute Figur, wie er bei der RTL-Fernsehshow „Let’s dance“ 2014 unter Beweis stellte, als er sich auf das ziemlich glatte Tanzparkett wagte.

Und wie sieht ein Training bei einem Weltklasseringer aus? Da gab es gleich zu Beginn für die rund 35 Teilnehmer in Weißenburg ein Aufwärmen mit Koordinationsübungen, spielerisch, vielseitig und anspruchsvoll. Anschließend gab Leipold im Techniktraining manche Insidertipps: Das Grifftraining stellt er immer in einen kämpferischen Kontext: Wann wende ich in welcher Kampfsituation diesen Wurf an? Gibt es

Kombinationsmöglichkeiten?

Nach einer Mittagspause mit Pizza, Nudeln und Kuchen ging es weiter: Wie kann ich welche Griffe kontern? Leipold zeigte viele Abwehrmöglichkeiten für die zuvor gezeigten Griffe und Kombinationen. Dabei erzählte er auch ein bisschen aus seinem Leben, wann er in einem harten Kampf durch welchen Griff entscheidend punkten konnte.

Schließlich ist der 47-Jährige auch ein vielgebuchter Referent mit seinem Motivationsvortrag „Wer nicht kämpft, hat schon verloren – Glaub‘ an dich“ sowie bei Veranstaltungen als Botschafter der „Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe“.

Ein beeindruckender Mensch, da waren sich auch alle Teilnehmer einig, sowohl die eifrig kämpfenden Schüler als auch die zahlreichen interessierten Trainer, die zukünftig gerne etwas Weltklasse übernehmen wollen in ihrem Training. Martin Ackermann, der zuständige Bezirksvorsitzende, sowie Matthias Baumeister, der verantorltiche Nachwuchstrainer für den Bezirk, waren sehr begeis­tert von der gelungenen Veranstaltung, die von der Ringerabteilung des TSV 1860 Weißenburg bestens organisiert wurde. Und auch der frühere Weltklasseringer selbst zeigte sich sehr angetan von der familiären Atmosphäre in Weißenburg, sodass man auf eine Wiederholung hoffen darf.