Konzept für die Nürnberger Straße in Weißenburg

Vor der geplanten Sanierung der Haupteinfallstraße - vor 42 Minuten

WEISSENBURG - Für den Ausbau der Nürnberger Straße soll ein Gesamtkonzept erstellt werden. Dies wurde bei der jüngsten Sitzung des Weißenburger Stadtrats bekannt.

Passt nicht mehr zur heutigen Verkehrsbelastung: Die Nürnberger Straße ist eine der Haupteinfallstraßen nach Weißenburg. Jetzt soll ein Gesamtkonzept für die geplante Sanierung erstellt werden. © Robert Renner



Eigentlich ging es gar nicht um die Nürnberger Straße, sondern um das Investitionsprogramm der Stadt. Dieses war in der vorberatenden Hauptausschusssitzung vorgestellt worden (wir berichteten) und Stadtrat Bernhard Amend (CSU) hatte dazu noch eine Nachfrage, denn der Posten Nürnberger Straße hatte sich im Investitionsplan gegenüber dem Vorjahr verändert.

Die Haushaltsstelle war bisher mit dem Vermerk Kreuzungsbereich Ellinger Tor versehen. Nun aber steht dort „Baunebenkosten Konzeptplanung“ und es sind Ausgaben von 80000 Euro vorgesehen. Robert Schmidtlein, der im Bauamt für den Tiefbau zuständig ist, erläuterte, dass dies abgeändert wurde, weil er mittlerweile eine Gesamtplanung für die Nürnberger Stra­ße für sinnvoller erachtet. Alles andere würde nur Stückwerk ergeben.

Denn es stehe nicht nur Kreuzungsneubau am Ellinger Tor an, sondern es müsse im Bereich Schmalwieser Weg auch noch ein Regenüberlaufbecken gebaut werden. Damit im Zusammenhang stünden natürlich Kanalbaumaßnahmen. Außerdem bedarf die Nürnberger Straße einer grundlegenden Sanierung auch unter Berücksichtigung der Geh- und Radwege, erläuterte der Diplom-Ingenieur auf Nachfrage von Maximilian Hetzner (Bündnis 90/Die Grünen).

Um all diese Maßnahmen im Bereich zwischen dem Ellinger Tor und dem Ortseingang bei der Gutmann AG aufeinander abzustimmen, sei es sinnvoll, ein Gesamtkonzept zu erstellen, machte Schmidtlein deutlich. Ab wann die Maßnahmen dann angegangen werden und welche Vorrang bekommen, wird sich zeigen. „Der Kreisverkehr am Ellinger Tor ist derzeit wohl weiter weg als das Regenüberlaufbecken“, merkte Kämmerer Konrad Bender an.

Sukzessive sind in den vergangenen Jahren in der Nürnberger Straße als eine der Hauptzufahrten nach Weißenburg zwar Verbesserungen und Reparaturen gemacht worden, doch Straßenführung und -gestaltung passen nicht mehr zu den aktuellen Verkehrsverhältnissen. Die hohe Verkehrsbelastung hinterlässt zudem ihre Spuren und so ist eigentlich eine Generalsanierung der Nürnberger Straße nötig. Doch die wird zum einen teuer und zum anderen ist sie beim derzeitigen Verkehrsaufkommen nur in Abschnitten machbar.

Im März wird die Verwaltung ihren Bericht zum SPD-Antrag für eine sichere Radwegeverbindung zwischen der Galgenbergsiedlung und dem Bahnhof vorlegen. Es soll geklärt werden, welche Varianten möglich sind. Beginnen beziehungsweise enden soll die Radfahrverbindung im Norden Weißenburgs etwa dort, wo die Galgenberg- in die Nürnberger Straße einmündet. Verschiedene Varianten der Wegeführung – diese muss nicht unbedingt unmittelbar an der Nürnberger Straße entlang erfolgen – sollen inklusive der Kosten im Stadtrat vorgestellt werden.

In der Antragsbegründung hieß es: „Die stark von Autos befahrene Nürnberger Straße stellt eine Gefährdung für Radfahrer dar, solange keine geeignete Radverbindung ab Einmündung Galgenbergstraße in die Nürnberger Straße bis zum Bahnhof besteht.“

Vorstöße gab es in dieser Angelegenheit schon häufiger, nur nie eine Lösung, denn bisher hatte es stets ge­heißen, in der Nürnberger Straße sei nicht genug Platz für einen Radweg. In jüngster Zeit werden aber vermehrt sogenannte Radfahrschutzstreifen in Weißenburg eingerichtet, beispielsweise in der Jahnstraße. Ob ein solcher in der Nürnberger Straße angelegt werden kann, wird genauso geprüft wie alternative Routenführungen.

Robert Renner