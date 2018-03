Heftiger Qualm drang aus einem Haus am Schießgraben mitten in der Weißenburger Innenstadt. Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei waren sofort vor Ort. Es gab keine Verletzte. Der Grund des Brandes ist unklar.

Was für ein Saisonendspurt der TSV-1860-Mädels: Mit zwei Siegen am abschließenden Heimspieltag gegen Rimpar (3:2) und Lengfeld (3:0) machten die Weißenburger Volleyballerinnen den Klassenerhalt in der Landesliga perfekt. Die Energieleistung während der Spiele setzte die Truppe um die Trainer Florian und Rudi Krach auch beim anschließenden Jubeln und Feiern nahtlos fort. Mit der Mannschaft freuten ich fast 100 Fans, die das Team in der Seeweiher-Turnhalle frenetisch anfeuerten.