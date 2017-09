Kreativität in Sachen Demokratie

Kreisjugendring startet einen Wettbewerb - vor 26 Minuten

WEISSENBURG - Der Kreisjugendring (KJR) Weißenburg-Gunzenhausen ruft 14- bis 26-Jährige auf, sich an einem Kreativ-Wettbewerb zu beteiligen, und will von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen wissen, was es für sie bedeutet, in einer Demokratie zu leben.

Der Kreis- jugendring (KJR) Weißenburg-Gunzenhausen ruft 14- bis 26-Jährige auf, sich an einem Kreativ-Wettbewerb zu beteiligen. © Kreisjugendring



Der Kreis- jugendring (KJR) Weißenburg-Gunzenhausen ruft 14- bis 26-Jährige auf, sich an einem Kreativ-Wettbewerb zu beteiligen. Foto: Kreisjugendring



An dem Wettbewerb kann man sich mit unterschiedlichsten Medien beteiligen: Fotos, Grafiken, Gedichten oder Videos. Mögliche Fragestelllungen, auf die die Beiträge Antworten geben sollen, sind: Was ändert sich, wenn Populisten und Extremisten die Politik bestimmen? Was schätzt Ihr an der Demokratie und was habt Ihr davon? Wie verändern Hasskommentare und Rassismus die Gesellschaft? Teilnehmen können Einzelpersonen oder auch Gruppen, die ihre Texte (maximal ein DIN-A4-Blatt), Fotos (maximal 6 MB) oder Videoclips (maximal drei Minuten) oder sonstige Kunstwerke bis spätestens 31. Januar 2018 an den Kreisjugendring Weißenburg-Gunzenhausen schicken sollen.

Die besten Beiträge werden prämiert und beim Empfang der Jugendarbeit im Frühjahr 2018 präsentiert. Für die besten Künstlerinnen und Künstler oder Gruppen gibt es attraktive Geldpreise. Die Arbeiten sind an folgende Adresse zu schicken: KJR Weißenburg-Gunzenhausen, Bahnhofstraße 2, 91781 Weißenburg, infokjrwug.de.