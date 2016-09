Kreisklasse West: Ein dreifaches 1:1

Auch Alesheim und Oberhochstatt trennten sich Remis, während Absberg vorne wegmarschieren - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der TSV Absberg bleibt in der Fußball-Kreisklasse West die einzige Mannschaft mit komplett „weißer Weste“: Mit einem 3:1-Erfolg beim punktlosen Schlusslicht DJK Gnotzheim feierte der Kreisliga-Absteiger seinen dritten Sieg im dritten Spiel und untermauerte damit nicht nur seine Tabellenführung, sondern auch seine Ambitionen in Sachen Wiederaufstieg.

Unentschiedenes Duell: In der Kreisklasse West bleibt der SV Alesheim (in Blau) weiter sieglos und der SSV Oberhochstatt weiter ungeschlagen. Im direkten Vergleich trennten sich beide Teams mit einem 1:1. Foto: Uwe Mühling



Tagessieger waren auch der FC Gunzenhausen (2:1 in Westheim) und der TSV Pfofeld (3:1 in Kattenhochstatt), die sich damit auf die Plätze zwei und drei schoben. Vierter ist die TSG Ellingen, die mit einem 1:1 in Ochsenfeld ebenso weiterhin ungeschlagen blieb wie der SSV Oberhochstatt mit dem gleichen Resultat in Alesheim. Die DJK Raitenbuch verbuchte das dritte 1:1 des dritten Spieltags, und zwar in Polsingen.

SV Alesheim – Oberhochstatt 1:1

Die Partie zweier personell geschwächter Teams war in der ersten Hälfte sehr ausgeglichen, was die Spielanteile angeht. Die besseren Chancen hatten allerdings die Gäste aus Oberhochstatt durch die Auernhammer-Brüder Andreas und Stefan. Letzterer hatte einen Kopfball, der gerade noch auf der Linie geklärt wurde. Kurz vor der Pause sah Stefan Auernhammer dann eine aus SSV-Sicht unbegründete und überzogene Gelb-Rote Karte, weil er angeblich bei einem Freistoß zu nah am Ball stand. Die Truppe von Trainer Martin Nürminger musste ihr Spiel in Unterzahl umstellen und versuchen, für Entlas­tung zu sorgen. Dies gelang, als Johann Harbatschek einen Freistoß aus 25 Metern unhaltbar zum 0:1 versenkte (49. Minute).

Der SVA konnte aus seiner numerischen Überlegenheit kein Kapital schlagen. Der SSV war dem 2:0 teilweise näher. Alesheims Trainer Jürgen „Blacky“ Schwarz brachte dann seinen angeschlagenen Top-Stürmer Max Pfann, der sofort für Belebung sorgte, allerdings aus spitzem Winkel vorbeizielte. Auf der Gegenseite zog Dominik Wiedemann ab, doch ein Abwehrspieler klärte auf der Linie. Am Ende riskierte Alesheim alles und wurde belohnt: Max Pfann traf erst die Latte, ehe er mit der letzten Aktion noch den 1:1-Ausgleich schaffte (93.) und so seinen Farben den Punkt rettete.

SV Alesheim: Stützer, Andreas Herzog, Gramlich, Dominik Baumgärtner, Wagner, Marc Baumgärtner, Schwenk, Renner, Dümmler, Hoyer, Tobias Lechner (eingewechselt: Hegner, Patrick Katheder, Pfann).

SSV Oberhochstatt: Rosenwirth, Harba­tschek, Frankl, Lehner, Mühlöder, Schäfer, Wiedemann, Kriegl, Stefan Auernhammer, Niklas Ellinger, Andreas Auernhammer (eingewechselt: Lentz, Mohammadi).

Reserven: 3:1 für Alesheim; SVA-Tore durch Florian Gagsteiger (2) und Matthias Schuler; SSV-Treffer durch Khalid Muhammed Abdi.

SC Polsingen – DJK Raitenbuch 1:1

Jonas Schraufstetter hat der DJK Raitenbuch im Auswärtsspiel beim Aufsteiger SC Polsingen einen Punkt gerettet. Der Torjäger traf in der ers-ten Minute der Nachspielzeit nach ei­nem Eckball per Kopf zum gerechten 1:1-Ausgleich. Jochen Schmutterer hatte die Hausherren in der 81. Minute – ebenfalls nach einem Eckball per Kopf – mit 1:0 in Front gebracht. Bis auf diese Schlussphase, die es in sich hatte, war die Partie größtenteils ausgeglichen, und großartige Torchancen konnten beiderseits nicht verzeichnet werden. Die beste vergab Schraufstetter bereits im ersten Durchgang, als er an SC-Schlussmann Martin Herold scheiterte.

DJK Raitenbuch: Nimmrichter, Maximilian Schmidt, Gerner, Niklas Kammerbauer, Graf, Maximilian Beck, Meyer, Frühauf, Fabian Schmidt, Jonas Schraufstetter, Leon Schraufstetter (eingewechselt: Ferdinand Beck).

Reserven: x:0 für Polsingen (Raitenbuch nicht angetreten).

Kattenhochstatt – TSV Pfofeld 1:3

In den ersten 20 Minuten der Begegnung zwischen der Eintracht Kattenhochstatt und dem TSV Pfofeld waren keine nennenswerten Chancen zu verzeichnen. Dann parierte Eintracht-Keeper Dominik Hegner einen Kopfball hervorragend, und Gästespieler Thomas Lutz zielte knapp vorbei. Anschließend schien die Eintracht besser ins Spiel zu kommen, doch ein Fernschuss von Thomas Eckert strich knapp über den Kasten. In der 39. Minute gelang Pfofeld das 0:1 durch Marius Heinlein. Danach ging es hin und her: Während Daniel Müller für Pfofeld nur das Aluminium traf, zimmerte Kattenhochstatts Markus Zäh den Ball nach Vorarbeit von Patrick Roth zum 1:1 in den Giebel. Nach der Pause nutzte Leonard Goppelt eine Unstimmigkeit in der Eintracht-Defensive zum 1:2 (54.).

Patrick Roth sowie Markus Zäh mit einer „Hundertprozentigen“ versäumten anschließend den Ausgleich, sodass Lorenz Zimmermann mit dem 1:3 die Vorentscheidung erzielte (77.). Die Eintracht steckte in der Schlussphase nicht auf, doch Kapitän Thomas Eckert scheiterte nach einem Solo am Pfofelder Torwart, und Philip Allerts­eder vergab einen Elfmeter nach Foul an Eckert die beste Chance zum Anschlusstor.

Kattenhochstatt: Hegner, Loy, Allertseder, Felix Thalhauser, Marco Thalhauser, Scherer, Thomas Eckert, Roth, Kraft, Zäh, Matthias Pfahler (eingewechselt: Christian Pfahler, Mina).

SV Ochsenfeld – TSG Ellingen 1:1

Auch wenn der SV Ochsenfeld erst in der 90. Minute zum 1:1 kam, war es letztlich doch ein gerechtes Unentschieden. Die Gäste von der TSG Ellingen legten in der 14. Minute das 1:0 vor, als Sven Späth eine schöne Kombination über Christian Löffler und Fazli Bajramaj erfolgreich abschloss. Die Hausherren hielten danach mehr und mehr mit Kampf dagegen und hatten bei einem Lattentreffer Pech. Im zweiten Abschnitt war zunächst wieder die TSG am Drücker, die Aktionen waren allerdings nicht zwingend genug. Gleiches galt auf der Ge­genseite.

In der 80. Minute hatte Ellingen Pech, als Fazli Bajramaj nach Flanke von Florian Ehard nur die Latte traf – das 0:2 wäre wohl die Entscheidung gewesen. In der 88. Minute sah Robert Prohaska wegen Zeitver­zögerung die Gelb-Rote Karte, und in der 90. Minute schaffte Ochsenfeld noch den 1:1-Ausgleich durch einen Kopfball von Simon Bösl. Im Gegenzug legte Fazli Bajramaj quer für Pas­cal Wnendt, doch den Schuss des Ellinger Youngsters klärte SV-Keeper Stefan Görlich gerade noch auf der Linie. So blieb es beim 1:1.

TSG Ellingen: Hirschmann, Ehard, Schütz, Aga, Morgott, Prohaska, Ylber Bajramaj, Löffler, Kagerer, Fazli Bajramaj, Späth (eingewechselt: Koller, Wnendt, Fieltsch).

Uwe Mühling