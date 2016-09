Kreisliga: Landkreisduelle im Fokus

Ramsberg/St. Veit erwartet Solnhofen – Cronheim empfängt Wettelsheim - vor 50 Minuten

WEISSENBURG - Am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga Süd stehen die zwei Landkreisduelle im Gebiet WUG im Mittelpunkt: Die SG Ramsberg/St. Veit erwartet die TSG Solnhofen und der SV Cronheim empfängt den SV Wettelsheim. Darüberhinaus müssen der FC/DJK Weißenburg (in Heideck) und die DJK Stopfenheim (in Spalt) jeweils auswärts antreten.

Wiedersehen in der Kreisliga: Zuletzt hat Solnhofen zwei Pokalspiele in Ramsberg gewonnen – zuletzt am 30. September 2015 im Achtelfinale (im Bild). © Mühling



Wiedersehen in der Kreisliga: Zuletzt hat Solnhofen zwei Pokalspiele in Ramsberg gewonnen – zuletzt am 30. September 2015 im Achtelfinale (im Bild). Foto: Mühling



Zu ungewohnter Stunde um 17.45 Uhr treffen sich am Sonntag die Ramsberg-Veiter und die Solnhofener Kicker. Dieses Duell zwischen See-dörflern und Altmühltalern gab es bislang noch nie als Punktspiel. Zuletzt kreuzten sich die Wege beider Klubs nur bei Freundschaftsspielen und zweimal im Totopokal. Beide Male musste sich die sonst so heimstarke SG dem damaligen Bezirksligisten mit 0:2 geschlagen geben.

Nun treffen die zwei Vereine erstmals in der Kreisliga aufeinander. Auch wenn man in der noch jungen, neuen Spielzeit noch keine aussagekräftige Tabelle hat, ist es doch ein „gefühltes Spitzenspiel“. Zumindest wurden beide Teams vor Saisonbeginn zum Favoritenkreis gezählt. Solnhofen ist dank zweier Last-Minute-Tore mit vier Punkten gestartet, Ramsberg/St. Veit hat bislang drei Zähler geholt. Der direkte Vergleich ist nun durchaus schon richtungsweisend.

Gleiches gilt für das SV-Duell zwischen Cronheim und Wettelsheim. Je einen Sieg und eine Niederlage haben beide Mannschaften auf dem Konto und möchten nun natürlich den nächs-ten „Dreier“ verbuchen und sich damit in die obere Tabellenhälfte eingliedern. Zuletzt gab es für die Mannen der Trainer Werner Rank und Tobias Grimm jeweils Heimsiege: Cronheim gewann 2:0 gegen Spalt, Wettelsheim 2:1 gegen Pollenfeld. Wer diesmal das bessere Ende für sich hat, scheint völlig offen.

Während die DJK Limes am Sonntag den Tabellenführer TSV Freystadt empfängt und die DJK Pollenfeld bereits am heutigen Samstag den ebenfalls perfekt gestarteten TSV Meckenhausen zu Gast hat, müssen zwei andere DJK-Teams auf Reisen gehen: Die DJK Stopfenheim will und muss am Sonntag ab 15.00 Uhr beim bislang noch punktlosen TSV Spalt zumindest ein Remis mitnehmen oder idealerweise den ersten Saisonsieg einfahren.

Der FC/DJK Weißenburg muss zudem beim TSV Heideck ran, der erst einen Punkt hat und nun dringend ein Erfolgserlebnis feiern will. Für die Weißenburger wird es besonders wichtig sein, den Laden hinten dicht zu kriegen – sechs Gegentore in zwei Spielen ist nicht nur nach dem Geschmack von Trainer Martin Huber einfach zu viel.

Uwe Mühling