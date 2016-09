Kreisliga Süd: Ein Sextett und sechs Punkten

Auch Ramsberg/St. Veit und Wettelsheim mischen vorne mit - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Nach den ersten drei Spieltagen der neuen Saison steht in der Fußball-Kreisliga Süd ein Sextett mit jeweils sechs Punkten vorn.

Turbulente Szene eines umkämpften und auch packenden Kreisliga-Spiels: Torhüter Markus Kluy (links) und Verteidiger Patrick Haueis (rechts) von der SG Ramsberg/St. Veit lagen hier in der zweiten Halbzeit im Bodenclinch mit dem Solnhofener 1:0-Torschützen Gentijan Bajraktari (Mitte). © Uwe Mühling



Weil in der offiziellen BFV-Tabelle auch die direkten Vergleiche eingerechnet sind, liegt die SG Ramsberg/St. Veit knapp vor der DJK Pollenfeld, der DJK Limes, dem TSV Meckenhausen, dem SV Wettelsheim und dem TSV Freystadt. Rein vom Torverhältnis her würde Freystadt hauchdünn vor den Ramsberg-Veitern rangieren. Die SG landete zum Abschluss des dritten Spieltages einen 3:1-Heimsieg gegen den Bezirksliga-Absteiger TSG Solnhofen und untermauerte dabei einmal mehr ihre Heimstärke.

SG Ramsberg/St. – Veit TSG Solnhofen 3:1

Das Match wurde am Sonntag erst um 17.45 Uhr angepfiffen, weil am Ramsberger Sportzentrum tagsüber der DLRG-Trödelmarkt stattfand. Die Gäste trödelten allerdings nicht lange, gingen gleich mit der ersten Aktion in Führung und erwischten die SG dabei eiskalt:

Außenspieler Engin Ismail-Retzep konnte ungestört auf den zweiten Pfos­ten flanken, wo Gentijan Bajraktari unbedrängt ins kurze Eck zum 0:1 einköpfte. Kurz darauf vergab Florian Bunz für die Solnhofener die Chance zum 0:2.

Damit war es mit Solnhofens Gefährlichkeit erstmal vorbei. Ramsberg/St. Veit übernahm die Initiative und kam nach 25 Minuten zum Ausgleich. Eine Ecke von Michael Huf landete bei Markus Dietze, der zum 1:1 einköpfte. Die SG spielte forscher nach vorne und gewann die Zweikämpfe im Mittelfeld. Gute Ansätze verpufften aber zumeist am letzten entscheidenden Ball.

Optimal startete die Spielgemeinschaft nach der Pause. Nach einer Ecke brachte Solnhofen den Ball nicht weg, und Sebastian Zottmann hämmerte das Leder flach zum 2:1 in die Maschen. Die TSG antwortete erneut mit Bajraktari, doch SG-Keeper Markus Kluy war auf dem Posten. Eigentlich viel zu früh machten die Altmühltaler danach die Räume auf. Nach ei­ner Balleroberung setzte Joscha Minderlein Stürmer Dietze in Szene, der sich behauptete und zum vorentscheidenden 3:1 traf. Für Dietze war es bereits das vierte Saisontor.

Den letzten Hoffnungsschimmer für Solnhofen konnte Neuzugang Bunz nicht nutzen, als er nach einer Flanke frei stehend, aber überhastet vergab. Einen höheren Sieg vor rund 250

Zuschauern verpassten zum Schluss die Hausherren: Dietze und Zottmann scheiterten an TSG-Keeper Christoph Zwahr, Minderlein kam einen Tick zu spät, und Zalan Toth hatte Pech bei einem Pfostentreffer. In einer Partie mit viel Brisanz zeigte das Gespann um Schiedsrichter Fabian Jürschik eine sehr gute Leistung.

SG Ramsberg/St. Veit: Kluy, Tobias Seitz, Zottmann, Haueis, Egerer, Marco Böhm, Riess, Huf, Toth, Dietze, Minderlein (eingewechselt: Dominik Seitz, Andreas Lechner).

TSG Solnhofen: Zwahr, Mieling, Huzel, Alexander, Schmidt, Bajraktari, Onbasi, Werner, Bodamer, Ismail-Retzep, Bunz (eingewechselt: Käfer, Gangl, Maltas).

Reserven (B-West 2): SG Ramsberg/St. Veit II – SG Wassermungenau/Wernfels II 2:1; Treffer für Ramsberg/Veit durch Oliver Herzog und Jörg Kugler.

TSV Spalt – DJK Stopfenheim 2:2

Die Anfangsminuten gehörten klar den Hausherren, die enorm schwungvoll loslegten. Bereits in der zweiten Minuten landete ein abgefälschter Schuss von Claudiu Pienar an der Latte. Wenig später köpfte Dominik Eitel aus kurzer Distanz übers Tor. Doch in der zwölften Minute gingen die Gastgeber dann in Führung. Einen Schuss von Pienar parierte DJK-Keeper Dominik Monatzetter zunächst, doch Volkan Ceylan reagierte am schnellsten und drückte den Abstauber über die Linie. Erst danach waren auch die Gäste im Spiel. So scheiterte Johannes Börlein am gut reagierenden TSV-Keeper Tim Peter. Kurz vor der Pause gelang der Ausgleich: Börlein sah auf links den aufgerückten Sven Pihale, der klug in die Mitte passte, wo Jakob Bittner den Ball aus elf Metern zum 1:1 ins Netz jagte.

Nach dem Seitenwechsel spielten beide Teams zunächst mit offenem Visier und suchten mutig den Weg nach vorne – echte Torchancen gab es allerdings kaum zu verzeichnen, weil beide Abwehrreihen gut verteidigten. So war für den nächsten Treffer auch ein Stück Zufall notwendig. Eitel zog aus 20 Metern ab, der Ball landete abgefälscht im DJK-Tor (65.). Die Stopfenheimer steckten allerdings nicht auf und kamen kurz vor Schluss ein zweites Mal zurück. Der eingewechselte Mathias Wilhelm behauptete den Ball im Strafraum geschickt, passte dann mustergültig auf Börlein, der aus elf Metern den 2:2-Ausgleich besorgte (86.). Kurz darauf hatte Bittner sogar noch die Chance zum Siegtreffer, als er die Kugel aus zehn Metern übers Tor jagte. Es blieb also beim insgesamt gerechten Remis.

DJK Stopfenheim: Dominik Monatzetter, Frey, Renner, Andreas Monatzetter, Pihale, Julian Wachter, Sichert, Bittner, Florian Schlund, Benedikt Schlund, Börlein (eingewechselt: Link, Wilhelm).

Reserve (B-West 2): FC Aha II – DJK Stopfenheim II 3:0.

TSV Heideck – FC/DJK Weißenburg 3:1

Für die Heidecker war es im dritten Anlauf der erste „Dreier“. Nachdem die Prüßner-Elf in den ersten beiden Saisonspielen jeweils durch Gegentore in der Nachspielzeit Punkte verlor, war sie diesmal in der Schlussphase hellwach und ließ sich nach späten Toren die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Der Ex-Weißenburger Akif Er (TSV 1860) brachte die Gastgeber mit einem Strafstoß in der 21. Minute in Führung. Die Freude darüber währte im Heidecker Lager aber keine 60 Sekunden, dann hatte Andreas Pfefferlein auf der Gegenseite auch schon für den FC/DJK zum 1:1 ausgeglichen.

In der Folge lieferten sich beide Mannschaften einen relativ harten Schlagabtausch – der Unparteiische zückte achtmal Gelb – mit dem besseren Ende für die Heimelf: In der 82. Minute traf Oliver Heiss zum umjubelten 2:1, und in der 88. Minute ließ der kurz zuvor eingewechselte Michael Meier mit dem 3:1 keine Zweifel mehr am ersten Saisonsieg des TSV Heideck aufkommen.

Für den FC/DJK um seinen Trainer Martin Huber geht es nun am kommenden Sonntag, 11. September, um 15.00 Uhr mit einem Heimspiel und Nachbarschaftsderby weiter. Dabei wird der Tabellenführer von der Spielgemeinschaft Ramsberg/St. Veit am Lehenwiesenweg zu Gast sein.

FC/DJK Weißenburg: Fabian Heckel, Marc Dollinger, Unger, Enzenhofer, Daniel Heckel, Tiringer, Lehmeyer, Rottler, Schwenk, Andreas Pfefferlein, Stettinger (eingewechselt: Florian Heckel).

SV Wettelsheim – SV Cronheim 2:1

Gut 100 Zuschauer sahen in Cronheim die ersten Torschüsse von Jens Schlicker (SVC) und Timo Rößler (SVW) und dann nach einer Viertelstunde das 1:0: Marco Dölfel kam im Strafraum zu Fall und der junge Schiedsrichter gab einen höchst umstrittenen Elfmeter, den Torjäger Julian Dölfel (Vorjahr: 35 Treffer) für Cronheim verwandelte.

Davon ließen sich die Wettelsheimer nicht entmutigen und spielten weiter nach vorne. In der 25. Minute konnte SVC-Keeper Völklein einen verdeckten Schuss von Robin Bosch halten. Ein paar Minuten später ließ Danny Schupp zwei Spieler stehen, zog dann aber knapp übers Tor. In der 34. Minute war es soweit und das Team von Trainer Tobias Grimm erzielte den Ausgleich. Nach Ballgewinn im Mittelfeld kam Antonio Enser ans Leder, ging in den Sechzehner und verwandelte trocken zum 1:1 ins kurze Eck.

Nach der Pause wurde die Partie hektischer und der Schiedsrichter musste einige Gelbe Karten zeigen, um die Spieler zu beruhigen. Insgesamt war der SVW aggressiver, konnte sich aber bis zur 86. Minute keine Torchancen mehr erarbeiten: Kapitän Hans-Christian Döbler trat schließlich zum Freistoß aus gut 35 Metern an und erwischte Völklein mit seinem flachen Schuss auf dem falschen Fuß. Jetzt lag Wettelsheim mit 2:1 vorne.

In den letzten zehn Minuten ging es hin und her: Während ein Freistoß von Jens Schlicker knapp übers Tor flog, konnte der SVW eine gute Kontermöglichkeit von Schupp nicht nutzen. Die letzte Chance dieses packenden Kreisliga-Spiels hatte Marco Dölfel,war alleine vor dem Tor aber zu überrascht und zielte drüber. So blieb es beim etwas glücklichen 2:1-Auswärtssieg für den SV Wettelsheim.

SV Cronheim: Völklein, Schulz, Reulein, Brandner, Rauenbusch, Wanger, Schlicker, Julian Dölfel, Kolb, Bloos, Marco Dölfel (eingewechselt: Gloss, Rank).

SV Wettelsheim: Zäh, Markus Berthold, Enser, Müller, Simon Hüttinger, Döbler, Bosch, Rößler, Michael Berthold, Schupp, Brückel (eingewechselt: Bierlein, Pjetraj).

Uwe Mühling