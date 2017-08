Kunststoffcampus wird gestärkt

Weißenburg bekommt Außenstelle bei Passau - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der Kunststoffcampus in Weißenburg bekommt eine Außenstelle. Das neue Technologiezentrum in Hutthurm bei Passau wird organisatorisch der Einrichtung in Weißenburg zugeschlagen. Das bedeutet unter anderem eine neue Professorenstelle für die Römerstadt.

Bald auch für Hutthurm bei Passau zuständig: Der Kunststoffcampus Weißenburg bekommt in der niederbayerischen Neugründung eine Außenstelle. Das schlägt sich auch in zusätzlicher Bedeutung für die Weißenburger Einrichtung im Gewerbegebiet West nieder. © Jan Stephan



Die Zeitungen in Passau berichten bereits, was man hierzulande noch gar nicht weiß. Der Weißenburger Kunststoffcampus bekommt eine Dependance in Hutthurm bei Passau. Details des Modells stehen allerdings bislang noch nicht fest. Erst Ende Juli hatte Ministerpräsident Horst Seehofer verkündet, dass die 6000-Einwohner-Gemeinde im Ilztal den Zuschlag für den neuen Campus erhält. Betreiber ist die Hochschule Deggendorf, die zusammen mit der Hochschule Ansbach, auch Träger des Weißenburger Kunststoffcampus ist.

Hinter den Kulissen liefen die Verhandlungen über die neue Forschungseinrichtung bereits seit Längerem, und das ließ die Weißenburger hellhörig werden. Denn in Hutthurm soll es ähnlich wie auch in Weißenburg um Erforschung von Kunststoffmaterialien gehen. Aus Weißenburger Sicht ein Problem, denn Landkreis und Stadt machten den Bau der Einrichtung in Weißenburg mit etlichen Mil­lionen Euro Steuergeldern erst möglich.

„Ich habe klar gesagt, dass wir eine Schwächung des Standorts

deshalb auf keinen Fall akzeptieren können“, stellte Landrat Gerhard

Wägemann auf Anfrage unserer Zeitung fest. Zu­mal sich die Weißenburger Einrichtung nach dem Ende der Anschubfinanzierung selbstständig tragen muss und dann auf Forschungsaufträge aus der Wirtschaft angewiesen ist.

Eine Stärkung für den Standort

Der Protest traf auf fruchtbaren Bo­den, denn jetzt soll sich die neue Einrichtung in Niederbayern mit dem Weißenburger Campus ergänzen und sich so gegenseitig stärken. Die Chef­rolle bei der neuen Kooperation bekommt dabei Weißenburg zugesprochen. Prof. Dr. Christian Willisch, Gesamtleiter des Weißenburger Campus, wird damit auch der Chef der neuen Außenstelle in Hutthurm. Durch die Erweiterung der Aufgaben gibt es für Weißenburg eine zusätzliche Professorenstelle.

Die Details der Kooperation müssen noch ausgearbeitet werden und werden dann in einigen Monaten der Öffentlichkeit präsentiert. Auch wann der Campus eröffnen wird, ist derzeit noch unklar. Landrat Wägemann kann mit der Entwicklung nun gut leben, er interpretiert die neue Außenstelle als Stärkung des Forschungs- und Hochschulstandorts in Weißenburg.

Jan Stephan