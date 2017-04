Gelungene Premiere für "Entdecke den Brombachsee". Einheimische wie Urlauber ließen sich am Samstag in Ramsberg, Langlau, Absberg und Enderndorf davon überzeugen, wieviel im Seenland geboten ist. Die Familien ruderten über den See, kletterten durch die Bäume, zielten mit Pfeil und Bogen, bauten Sandburgen um die Wette und buddelten natürlich nach einem Schatz. © ZVB