Kurioser Unfall in der Nürnberger Straße

Auto am Gartenzaun "geparkt" - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Kurioser Unfall in Weißenburg: Am späten Vormittag landete dabei ein Fahrzeug in der Nürnberger Straße am Zaun, beziehungsweise an der Gartenmauer eines dortigen Grundstücks. Eine 49-jährige Weißenburgerin war von der Schwärzgasse nach rechts in die Nürnberger Straße eingebogen.

Am späten Vormittag landete dabei ein Fahrzeug in der Nürnberger Straße am Zaun, beziehungsweise an der Gartenmauer eines dortigen Grundstücks. Foto: Uwe Mühling



Dabei übersah sie den Pkw eines von links kommenden, ebenfalls 49 Jahre alten Mannes aus Roth, der vorfahrtsberechtigt war. Durch den Zusammenstoß wurde der rote Wagen des Rothers in ein angrenzendes Grundstück geschleudert.

„Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fußgänger auf dem Gehweg“, schreibt die Polizeidienststelle Weißenburg in ihrem Bericht. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beträgt 10000 Euro.

Uwe Mühling