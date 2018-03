Lagerhalle in Langenaltheim stand erneut in Flammen

LANGENALTHEIM - Die 180 Feuerwehrmänner hatten mit widrigsten Bedingungen zu kämpfen, als sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem der schwersten Brände seit Jahren gerufen wurden. Das Feuer in der Lagerhalle war in den frühen Morgenstunden endlich gelöscht - doch kurz darauf schwebten schon wieder dichte Rauchwolken über dem Gebäude.

In der Nacht stand die Lagerhalle schon einmal in Flammen, am Nachmittag stieg dann erneut eine dichte Rauchsäule über dem Gebäude auf. Foto: News5/Goppelt



Die Lagerhalle, in der Lastkraftwagen und Auflieger untergebracht waren, liegt bei Langenaltheim in der Nähe der B2. Die L-förmige Maschinenhalle besteht aus zwei Gebäudeteilen. Einer davon war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Brand geraten.

Kurz nach 23 Uhr hatte ein Autofahrer der Einsatzzentrale gemeldet, dass Flammen aus der Lagerhalle schlagen. Beim Löschen hatten die Feuerwehrmänner mit widrigsten Bedingungen zu kämpfen: Heftiger Schneefall, eisige Temperaturen und schwierige Wasserversorgung sorgten für einen stundenlangen Kampf mit den Flammen.

Am Nachmittag gegen 16 Uhr mussten die Feuerwehren aus der gesamten Region in ähnlicher Truppenstärke dann erneut ausrücken, weil nun der andere Gebäudeteil in Vollbrand stand. Die Rauchwolken waren etliche Kilometer weit bis nach Emetzheim und Holzingen zu sehen.

Warum das Gebäude in Brand geraten ist, ist noch nicht klar. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken teilte auf Anfrage mit, dass der Kriminaldauerdienst für die weiteren Ermittlungen angefordert wurde.

