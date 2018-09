Voller Einsatz der U17-Jungs im Sportpark Rezataue: Weißenburg (in Rot) und Stätzling trennten sich in einem engen Match nach zwei späten Toren mit einem 1:1-Unentschieden. In der neuen Saison spielt erstmals ein Team des TSV 1860 in der Junioren-Landesliga – eine echte Premiere also. © Uwe Mühling