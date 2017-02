Landesstelle für nichtstaatliche Museen

WEISSENBURG - Die Behördenverlagerung tritt in Weißenburg in die aktive Phase. Die Stadt ist ab sofort Sitz des „Ansprechpartners für das archäologische Welterbe“, Dr. Markus Gschwind. Zum 15. Februar wird zudem die Landesstelle für nichtstaatliche Museen ihre Präsenz mit fünf Mitarbeitern vor Ort ausbauen. Dienstsitz ist aktuell das ehemalige Aurnhammer-Gebäude in der Bortenmachergasse. Das wird zumindest für die nächsten Jahre auch so bleiben.

Umzugsfeeling dominiert: Die Farbmuster an der Wand demonstrieren, dass die Umgestaltung des neuen Behördendomizils in Weißenburg noch nicht endgültig fertiggestellt ist. Aber noch diesen Monat sollen die ersten Mitarbeiter in das Gebäude in der Bortenmachergasse einziehen können. © Jan Stephan



Theorie und Praxis sind in Sachen Berhördenverlagerung noch nicht ganz zusammengekommen. Zwar ist die Landesstelle schon seit vergangenem Jahr offiziell in Weißenburg – und der Beauftragte für das Archäologische Welterbe immerhin seit einigen Tagen –, das Haus in der Bortenmachergasser in Weißenburg ist trotzdem noch verwaist. Immerhin ziert die Klingel nun ein aufgepapptes Schild, das auf die Behörde hinweist. Drückt man die Klingel allerdings, bleibt die Türe trotzdem zu.

Das wundert nicht, zum einen sind die Mitarbeiter von Landesstelle und der Welterbebeauftragte selbst viel im ganzen Freistaat unterwegs, zum anderen sieht der neue Dienstsitz auch noch nicht sehr präsentabel aus. Ein Blick durchs Fenster lässt offene Kabeldosen und ein Umzugsstillleben erkennen.

Auch im Internet ist man noch nicht richtig in Weißenburg angekommen. Zwar wird die neue Dependance auf der Seite der Lan­desstelle für nichtstaatliche Museen schon mit korrekter Adresse aufgeführt, die Telefonnummer trägt allerdings noch eine Münchner Vorwahl. „Wir sind wirklich schon seit letztem Jahr in Weißenburg“, versichert Dr. Wolfgang Stäbler, der bei der Landesstelle für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und immerhin die fränkische Vorwahl auf der Liste der entgangenen Anrufe sofort erkannt hat.

„Es hat halt daran gekrankt, dass das Gebäude noch nicht fertig war. Die Mitarbeiterin musste die Arbeit zum Teil vom Küchentisch aus machen“, erklärt Stäbler. Allerdings ist zumindest in ihrem Fall eingetreten, was man sich von der Behördenver­lagerung vor Ort versprochen hatte. Nicht nur hoch qualifizierte Arbeitsplätze, sondern auch neue Einwohner. „Die Mitarbeiterin ist mit ihrer Familie nach Weißenburg gezogen“, bestätigt Stäbler.

In zwei Wochen geht es richtig los

Mitte Februar soll nun auch der Dienstsitz in der Bortenmachergasse bürotechnisch fertig sein. Dann rü­cken weitere Mitarbeiter an. „Ab dem genannten Datum wird zunächst die Betreuung und Beratung kulturhis-

torischer Museen in den Bezirken Oberfranken, Schwaben, Oberbayern West und Nord von Weißenburg aus stattfinden“, heißt es in einer Pressemit­teilung der Landesstelle. „Dann geht es richtig los“, konkretisiert Stäbler.

Der Sitz der Behörde bleibt zunächst in München. Die komplette Verlagerung mit 15 bis 20 Arbeitsplätzen soll im Laufe der nächsten zehn Jahre stattfinden. Die angemietete Unerkunft in der Bortenmachergasse wird in Pressemitteilungen zwar gerne als Interimslösung bezeichnet, dürfte aber mindestens mehrere Jahre Bestand haben. „Die Mitarbeiter können ihre Kisten auf jeden Fall mal auspacken“, erklärt Dorothee Ott, Pressesprecherin beim Landesamt für Denkmalpflege. Die Suche nach einer Immobilie für den endgültigen Sitz der neuen Weißenburger Behörde hat ebenfalls den Zeithorizont von rund einem Jahrzehnt.

Die von Heimatminister Dr. Markus Söder (CSU) verkündete Behördenverlagerung sorgte quer durch den Freistaat bei Kommunen für Freude, in den Amtsstuben sorgte sie eher für Verdruss. Viele sahen sich von heute auf morgen damit konfrontiert, dass ihr Dienstsitz sich mittelfristig aufs Land verlegt. „Bei den Kol­legen, die auch familiär ein festes Standbein in München haben, war die Begeisterung, überschaubar. Das kann man schon sagen“, stellt auch Stäbler fest. Das Ministerium habe allerdings „sozialverträgliche Lösungen“ versprochen, so der Sprecher. Bei der Landesstelle werden etwa einige Stellen, die durch Pensionierung frei werden, gleich mit neuem Dienstsitz in Weißenburg ausgeschrieben.

Der Limes und die Pfahlbauten

Ganz nach Weißenburg umziehen wird die neue Stelle wahrscheinlich nicht. „Wir haben den Infopoint Museen in München, das macht jetzt wahrscheinlich keinen Sinn, den nach Weißenburg zu verlegen“, so Stäbler. Auch einige Kollegen, die in Teilzeit für die Behörde arbeiten, werden wohl dauerhaft in München bleiben. Bereits jetzt ist dagegen die Chefin der Landesstelle, Dr. Astrid Pellengahr, regelmäßig in Weißenburg. „Wir sehen Weißenburg nicht als irgendeinen abgelegenen Satelliten, sondern als vollwertige Arbeitsstelle“, versichert Stäbler. Mittelfristig sollen auch Veranstal­tungen der Fortbildungsreihe „MuseumsPraxis“ in der Bortenmachergasse stattfinden.

Dort hat auch Dr. Markus Gschwind seit einigen Tagen sein Büro. Er ist der „Ansprechpartner für das archäologische Welterbe“, wie die offizielle Stellenbeschreibung lautet, die offenbar den Titel „Limeskoordinator“ ersetzt hat. Neben der Zuständigkeit für die Überreste des römischen Limes in Bayern ist er auch für die „Prähistorischen Pfahlbauten“ in Bayern verantwortlich, die seit 2011 ebenfalls Weltkulturerbe sind.

