In Weißenburg wurde das Altstadtfest ausgiebig gefeiert. An den ersten beiden Tagen herrschte ideales Wetter. Laue Sommernächte sorgten dafür, dass sich die Menschen abends scharenweise auf den Altstadtstraßen und –plätzen einfanden. Lediglich am Samstagnachmittag vertrieb ein kräftiger Gewitterschauer kurzzeitig das Publikum. Abends wuselten dann wieder viele Menschen durch die Stadt, die sich von verschiedenen Musikgruppen und weiteren Darbietungen unterhalten ließen.