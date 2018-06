Landschaft und Erotik in der Kunstschranne

WEISSENBURG - Schon der Titel der Ausstellung ist üppig: „Ausblicke und Einblicke. Hügel und Täler aus Felsen und Fleisch.“ Dieser Titel ist allerdings auch sehr treffend. Die Arbeiten des Thüringers Peter Zaumseil, der 1955 zur Welt kam, haben zwei Lieblingsthemen: Landschaft und Menschen. Den Landschaften verpasst er mit einer einfachen, flächigen Formensprache eine kraftvolle Aura der Erhabenheit. Den Menschen hingegen mit einer abstrakteren Art der Gestaltung einen ziemlich saftigen Ruch der Erotik.

Seit den 1970er-Jahren arbeitet Zaumseil als freischaffender Künstler und hat inzwischen ein Werk geschaffen, das mehr als 1500 Blätter umfasst. Er war in den vergangenen Jahren bereits an unzähligen Ausstellungen in Deutschland und im Ausland beteiligt und seine ausdrucksvollen Werke finden sich sowohl in Sammlungen als auch im öffentlichen Raum.

In die fränkische Kleinstadt Weißenburg kommt Peter Zaumseil nun über die Vermittlung von Dr. Helmut Resch. Dieser kann sich nach dem Rückzug aus seinem Ingenieurbüro unter anderem mehr seinem Hobby, der Kunst, widmen. Resch und Zaumseil trafen sich erstmals auf der Buchmesse in Leipzig, wo die beiden sehr schnell die Idee zu einer Ausstellung in Weißenburg ausheckten.

Bei der Ausstellung in der KunstSchranne werden Grafik, Malerei und Skulpturen zu sehen sein. Gerade in den vergangenen Jahren hat Peter Zaumseil nämlich sein Werk in Zusammenarbeit mit Keramikern und Bildhauern erweitert.

29.06.18 - 15.07.18, Dienstag bis Freitag 15 bis 18 Uhr,

Samstag und Sonntag: 11 bis 18Uhr, Vernissage: 29.06.2018, 18 Uhr

