Läufer-Cup: mit 17 Rennen ins Jahr 2017

Serie geht ins 15. Jahr – Start am Rothsee, Abschluss in Pleinfeld

WEISSENBURG - Mit 17 Rennen in die 15. Runde! Auf diesen kurzen Nenner lässt sich die Läufer-Cup-Serie 2017 bringen, die am 11. März am Strandhaus Birkach am Rothsee beginnt und am 31. Dezember an der Pleinfelder Brombachhalle endet. Die Serie im südlichen Mittelfranken – vorwiegend in den Landkreisen Roth sowie Weißenburg-Gunzenhausen – geht heuer bereits ins 15. Jahr.

Bester Laune: Die Läufer-Cup-Sieger der vergangenen beiden Jahre, Stefan Böllet (links, 2016) und Thomas Link (rechts, 2015). Foto: Uwe Mühling



Der Cup-Koordinator und Leichtathletik-Kreisvorsitzende Ralph Edeläußer „kann es selbst kaum glauben“, dass sich die Reihe unter der Schirmherrschaft des Rother Landrats Herbert Eckstein derart lange gehalten und gut entwickelt hat. Die heimische Laufszene brauche sich bayernweit wahrlich nicht zu verstecken, sondern habe, so Edelhäußer, mit ihren „jährlich rund 5000 Teilnehmern Vorbildcharakter im Breiten- und ambitionierten Wettkampfsport“.

Ein Rennen mehr als im Vorjahr

Im Gegensatz zum Vorjahr mit 16 Rennen ist heuer wieder eine Veranstaltung hinzugekommen, nämlich der Aurauer Klosterweglauf. Er kann mit der 20. Auflage am 16. Juli ebenso ein Jubiläum feiern wie der Wendelsteiner Panoramalauf (ebenfalls 20), der Schwabacher Citylauf (25) und der abschließende Pleinfelder Silvesterlauf (10), der wieder den Rahmen für die Siegerehrung beim Raiffeisen-Läufer-Cup der Erwachsenen (und Jugendlichen) bieten wird.

Zusätzlich gibt es seit 2013 den Memmert-Schüler-Cup für den Nachwuchs. Er umfasst heuer erneut fünf Stationen, nämlich den Treuchtlinger Frühjahrslauf, den Eckersmühlener Dorflauf, den Aurauer Klosterweglauf, den Rother Kirchweihlauf sowie den Rednitzhembacher Kunstweglauf und endet somit schon am 18. November. Auch für die jungen Läuferinnen und Läufer geht es also wieder um Cup-Punkte und Treppchenplätze.

Auftakt ist wie seit Jahren gewohnt mit dem Rothseelauf, den es bereits im 24. Jahr gibt und der am Samstag, 11. März, gestartet wird. Das Hauptrennen führt ab 10.30 Uhr über 10,4 Kilometer. Ein Jahr jünger ist der Treuchtlinger Frühjahrslauf, dessen 23. Auflage am Samstag, 18. März, über die Bühne geht. Hier gibt es auch die ersten Punkte für die Schülerinnen und Schüler.

Jährlich ist unter anderem auch der Weißenburger Altstadtlauf, der heuer auf Sonntag, 28. Mai, terminiert ist und neben den Einzelrennen am Vormittag auch noch die klassischen Staffelwettbewerbe am Nachmittag bieten wird. Die Veranstaltung unter der Regie des TSV 1860 bietet wie viele andere Stationen die klassische Zehn-Kilometer-Strecke.

Mit zum Programm gehören einmal mehr die Halbmarathon-Wettbewerbe und zwar schön übers Jahr verteilt beim HiRo-Run in Hilpoltstein (8. April), beim Katzwanger Volkslauf (11. Juni), beim Schwabacher Citylauf (8. Oktober) und beim Altmühl-Jura-Lauf in Greding (21. Oktober).

Traditionsreichste Veranstaltung ist und bleibt der Büchenbacher Waldlauf, bei dem nur die Starts im Herbst (11. November für den Cup) zählen. Das Rennen zu Jahresbeginn (heuer am 11. Februar) gehört nicht zur Serie, bietet aber die 80. Auflage und damit ein schönes Jubiläum. Die hohe Zahl der Büchenbacher Waldläufe kommt durch den jährlichen Doppelpack zustande.

Ramsauer und Straßner vorn

Was die Siegerliste anbelangt, so dominiert bei den Frauen ganz klar Christine Ramsauer vom LAC Quelle Fürth. Die Abonnementsiegerin aus Allersberg hat schon achtmal die Gesamtwertung für sich entschieden. Einmal teilte sie sich den Titel mit der punktgleichen Annika Ehrhardt (TSG Roth). Dreimal gewann Christine Schwarz (LG Heideck), je einen Titel holten Stephanie Pummer (La Carrera TriTeam Rothsee) sowie Susanne Meyer und Stephanie Hirschmann (beide Geh-Punkt Weißenburg).

Etwas mehr Abwechslung bietet die Siegerliste bei den Herren. Hier ragt der Niederhofener Andreas Straßner mit vier Gesamterfolgen im Trikot des SC und der TSG Roth beziehungsweise des ESV Treuchtlingen heraus. Drei Athleten der Mannschaft ohne Namen (M.O.N.) durften ebenfalls schon jubeln, nämlich Kai Reißinger, Erwin Zachmann und Andy Meyer.

Weitere Siege holten Hans Weich (DJK Laibstadt), Ralf Kosmann (SC Roth), Roland Rigotti (TSV Neuburg, zweimal), Tobias Häckl (TSG Roth), Thomas Link (Arriba Göppersdorf) und zuletzt Stefan Böllet (TSV Pavelsbach), der heuer ebenso wie Christine Ramsauer als Titelverteidiger ins Rennen geht.

Immer dabei war bislang Werner Näßer. Der langjährige Macher der Treuchtlinger ESV-Läufer hat sich seit 2003 um die Auswertung des Cups gekümmert und dabei Tausende von Punkten hochgerechnet. Für die Arbeit dankt ihm Ralph Edelhäußer ausdrücklich. Neue Chefauswerterin ist Nadine Tax (Schwabach), Näßer wird im Hintergrund dabeibleiben.

Läufer-Cup 2017

11. März: 24. Rothseelauf (Birkach), www.runningconcepts.de

18. März: 23. Treuchtlinger Frühjahrslauf, www.esv-laufgruppe.de

1. April: 20. Wendelsteiner Panoramalauf, www.tsv-wendelstein.de

8. April: 7. HiRo-Run Hilpoltstein, www.hiro-run.de

7. Mai: 4. Eckersmühlener Dorflauf, www.tv-eckersmuehlen.de

28. Mai: 27. Weißenburger Altstadtlauf, www.altstadtlauf.com

11. Juni: 35. Katzwanger Volkslauf, www.tsv-katzwang05-Ia.de

17. Juni: 7. Thalmässinger Marktlauf, www.tv-thalmaessing.de

16. Juli: 20. Aurauer Klosterweglauf, www.sfv-aurau.de

29. Juli: 29. Allersberger Kirchweihlauf, www.tsv-allersberg.de

6. August: 17. Hilpoltsteiner Burgfestlauf, www.triathlon-hip.de

13. August: 17. Rother Kirchweihlauf, www.la-tsg08.de

8. Oktober: 25. Schwabacher Citylauf, www.schwabacher-citylauf.de

21. Oktober: Altmühl-Jura in Greding, www.aj-halbmarathon.de

11. November: 81. Büchenbacher Waldlauf, www.tv21-buechenbach.de

18. Nov.: Kunstweglauf Rednitzhembach, www.powerbaers.de

31. Dezember: 10. Pleinfelder Silvesterlauf, www.arriba-goeppersdorf.de

Uwe Mühling