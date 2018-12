Lebenshilfe fusioniert

WEISSENBURG-GUNZENHAUSEN - Die Lebenshilfe Gunzenhausen und die Lebenshilfe Weißenburg fusionieren. Ab dem 1. Januar 2019 firmieren die bislang unabhängigen Vereine unter dem gemeinsamen Namen „Lebenshilfe Altmühlfranken e. V.“. Beide Seiten versprechen sich von der Verschmelzung Synergieeffekte und Vorteile für die Zukunft, wie jetzt bei einem Pressegespräch im Café Lebenskunst in Gunzenhausen erklärt wurde.

Ab Januar heißt es „Lebenshilfe Altmühlfranken“: Thomas Till und Rudi Goppelt (beide Gunzenhausen) sowie Martin Britz und Wilfried Etschel (beide Weißenburg) sehen viele Vorteile in der Fusion. © Markus Steiner



Wilfried Etschel, der bisherige Vorsitzende der Lebenshilfe Weißenburg, der auch der Vorsitzende der Lebenshilfe Altmühlfranken sein wird, und Thomas Till, Vorsitzender der Lebenshilfe Gunzenhausen, betonten unisono, dass die Fusion absolut reibungslos verlaufen sei. Beide Vereine und auch die Aufsichtsräte hätten keinerlei Bedenken oder Vorbehalte ge-gen die Verschmelzung gehabt. Das habe zum einen an der guten Vorbereitung gelegen, zum anderen aber auch an der Einsicht, dass die Fusion nur Vor- und keine Nachteile mit sich bringt. Vor allem für Gunzenhausen.

Überalterte Mitgliedsstruktur

Denn dort, schilderte Till, der künftig den zweiten Vorsitzenden der Lebenshilfe Altmühlfranken macht, sei die Mitgliederstruktur ziemlich überaltert. Rund 80 Prozent der 134 Mitglieder seien über 65 Jahre, sodass der Verein „nicht mehr zukunftsfähig aufgestellt“ sei. Aufgrund dieser Überalterung und wegen des fehlenden Zuspruchs, sich im Vorstand engagieren zu wollen, sei es nötig gewesen, das Angebot für Menschen mit Behinderung im Landkreis nachhaltig zu sichern.

Die Präsenzen der Lebenshilfe in der Region Gunzenhausen könnten dadurch langfristig aufrechterhalten und sogar noch ausgebaut werden. So werden beispielsweise auch weiterhin die Gunzenhausener Gruppenangebote „Leichte Sprache“, LEA-Lese-Club, der Teilhabekreis oder das Kulturfest beibehalten und fortgeführt werden, erklärte Till.

Aber auch für die Weißenburger Lebenshilfe, die mit 284 Mitgliedern mehr als doppelt so groß ist, bringt die Verschmelzung nach Ansicht von Geschäftsführer Martin Britz Vorteile: „Uns ist es wichtig, dass wir im gesamten Landkreis mit unseren Angeboten präsent sind und das komplette Spektrum bieten können.“ Der Altersdurchschnitt in der Weißenburger Lebenshilfe ist Vorsitzendem Etschel zufolge auch deshalb deutlich niedriger, weil die verschiedensten Einrichtungen auch Jüngere ansprechen würden. So betreibt die Lebenshilfe in Weißenburg beispielsweise neuerdings auch einen Kindergarten.

Die Verschmelzung, die am vergangenen Donnerstag von beiden Vereinen bei der Versammlung in Wachstein einstimmig beschlossen wurde, wird Etschel zufolge sogar von Gerhard Wägemann gelobt. Der Landrat begrüßt das Zusammengehen der beiden Vereine zu einer neuen Einheit auf Landkreisebene. Der erweiterte Vorstand der fusionierten Lebenshilfe Altmühlfranken wächst damit auf insgesamt 20 Personen an. Das hat aus Sicht von Martin Britz einen plausiblen Grund: „Wir wollten, dass die bislang aktiven Vorstandsmitglieder auch weiterhin mitmachen dürfen.“ Wilfried Etschel bestätigt, dass man niemanden vor den Kopf stoßen wollte: „Normalerweise scheidet man bei uns nur freiwillig aus oder wenn man stirbt.“

Unter dem Strich, sind sich alle einig, sei die Fusion „der richtige Schritt“. Vor allem auch, weil es künftig auf den Landkreis bezogen nicht weniger, sondern sogar mehr Angebote geben wird. Die Lebenshilfe Altmühlfranken wird sowohl ihre Einrichtungen als auch ihre Angebote beibehalten und beides noch ausbauen, um die regionale Versorgung der Menschen im gesamten Landkreis zu verbessern.

Ein erstes konkretes Projekt ist die neue Kindertagesstätte mit Kinderkrippe (zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen) „Am Hollerfeld“ in Gunzenhausen, die die Lebenshilfe Altmühlfranken bereits im kommenden Jahr bauen will. „Wir wollen im gesamten Landkreis präsent sein“, erklärt Etschel. Gunzenhausen kann sich in den nächsten Jahren ziemlich sicher auf einige neue Bauprojekte gefasst machen. Dass sie Worten auch Taten folgen lassen, haben die Verantwortlichen in Weißenburg mehrfach unter Beweis gestellt.

Markus Steiner