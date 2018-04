Leihomas und Leihopas gesucht

Informationsveranstaltung am Mittwoch, 25. April, in Weißenburg - vor 13 Minuten

WEISSENBURG - Für potenzielle Leihgroßeltern veranstaltet die Ko­ordinierende Kinderschutzstelle am Weißenburger Landratsamt am Mittwoch, 25. April, um 10 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Projekt „Leihoma – Leihopa“.

Leihgroßeltern gesucht: Im Raum Weißenburg gibt es aktuell eine größere Nachfrage nach Leihomas und Leihopas. Wer sich dafür interessiert, kann sich am Mittwoch, 25. April 2018, informieren lassen. Die Zeiteinteilung ist völlig individuell. © Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen



Nicht alle Kinder haben Großeltern in erreichbarer Nähe. Außerdem ha­ben nicht alle ältere Menschen Enkelkinder und umgekehrt. Solche Konstellationen will das Projekt „Leih­oma – Leihopa“ in Altmühlfranken zusammenbringen. In den vergangenen vier Jahren hat sich das Projekt im Landkreis sehr gut etabliert.

Die Idee ist einfach: Die Leihgroßeltern kümmern sich ehrenamtlich um ein oder mehrere Kinder von null bis drei Jahre. Sie holen die Wunschenkel zum Beispiel vom Kindergarten ab, spielen gemeinsam mit ihnen oder lesen etwas vor. „Sie werden so zu einer großen Bereicherung und Stütze für junge Familien“, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Auf der anderen Seite profitieren die Leihgroßeltern von den sozialen Kontakten, der familiären Einbindung und der Lebensfreude der Kinder. „Gerade auf dem Land ist der Gedanke des Miteinanders noch lebendig und es findet ein Austausch der Generationen statt – die Lebenserfahrung und das Engagement der Leihgroßeltern werden schnell zum Vorbild für die jungen Sprösslinge“, heißt es im Pressetext. „Schon mit zwei Stunden pro Woche können die Wunschgroßeltern eine Familie entlasten und ein Leuchten in Kinderaugen zaubern.“ Die Zeiteinteilung können die Leih-Großeltern dabei individuell in Abstimmung mit der Familie absprechen.

Derzeit sind vor allem in Weißenburg und der nahen Umgebung viele Familien auf der Suche nach einer netten Wunschomi oder einem netten Wunschopa. Aus diesem Grund veranstaltet die Koordinierende Kinderschutzstelle am Mittwoch, 25. April, von 10 bis 11 Uhr im Besprechungsraum A 1.24 im Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen (1. Obergeschoss, Bahnhofstraße 2 in Weißenburg) eine Informationsveranstaltung. Alle Inte­ressierten, die mehr über das Projekt erfahren möchten, sind dazu eingeladen. Koordinatorin Vanessa Hüttinger, stellt das Projekt vor und steht als Ansprechpartnerin für weitere Fragen zur Verfügung. Personen, die an dem Tag verhindert sind, können sich direkt an Vanessa Hüttinger wenden (Telefon 0 91 41 / 90 24 12, E-Mail leihoma-leihopa@altmuehlfranken. de).