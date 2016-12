Leinenpflicht ist beschlossene Sache

Hunde dürfen künftig in Weißenburg nicht mehr frei laufen - vor 11 Stunden

WEISSENBURG - In Weißenburg wird es demnächst eine Anleinpflicht für Hunde geben. Dies hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend in großer Mehrheit beschlossen.

An die Leine: Trotz intensiver Diskussion und Online-Petition im Vorfeld der Sitzung setzt die Mehrheit des Weißenburger Stadtrats auf die Anleinpflicht innerhalb bebauter Gebiete. Die Vorschrift gilt aber nur für größere Hunde. © Fengler



An die Leine: Trotz intensiver Diskussion und Online-Petition im Vorfeld der Sitzung setzt die Mehrheit des Weißenburger Stadtrats auf die Anleinpflicht innerhalb bebauter Gebiete. Die Vorschrift gilt aber nur für größere Hunde. Foto: Fengler



Vor allem die Anleinpflicht für Hun­de hat im Vorfeld der Stadtratssitzung zu großen Diskussionen geführt. Nachdem unsere Zeitung über die Vorberatung im Hauptausschuss berichtet hatte, gab es mehrere Leserbriefe. Zudem wurde eine Internetpetition gegen den Leinenzwang gestartet.

Trotzdem folgten die Stadträte ih­rem vorberatenden Ausschuss und verabschiedeten die Rechtsverordnung, die ab ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt innerhalb der bebauten Gebiete einschließlich aller Ortsteile sowie rund um die Wülzburg und den Römerbrunnen gilt. Die Diskussionsbeiträge ähnelten jenen in der Hauptausschusssitzung.

Einer Leinenpflicht in der Stadt könne er mit Blick auf Verkehrsgefährdungen noch zustimmen, außerhalb bebauter Bereiche sehe er sie nicht ein. Vor allem aber sei die Hundegröße der falsche Maßstab, kritisierte Heinz Gruber (Freie Wähler). Der Gesetzgeber gibt Kommunen die Möglichkeit, zu Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder die öffentliche Reinheit eine Verordnung zu erlassen, mit der das freie Laufen großer Hunde und Kampfhunden in öffentlichen Bereichen eingeschränkt werden kann. Allerdings muss eine abstrakte Gefährdung vorliegen. An diesem Punkt ist eine Schulterhöhe von 50 Zentimetern festgeschrieben.

Wolfgang Hauber, ebenfalls von den Freien Wählern, wiederholte seine Argumente aus dem Hauptausschuss. Er befürchtet außerdem, dass die Rechtsverordnung zu einem „Papiertiger“ wird. Zudem wies er auf die bestehenden Grünanlagensatzung der Stadt hin, in der eine Anleinpflicht schon stehe. Beanstandungen gebe es aber selten. Rechtsdirektor Heiko Stefke hielt dem entgegen, dass es an jedem Einzelnen liege, die Verordnung umzusetzen. Er selbst spreche Hundebesitzer darauf an.

In den Augen von Erkan Dinar (Die Linke) setzt die Leinenpflicht falsch an. Gerade im Wald sollte sie während der Brut- und Setzzeiten gelten. Er kritisierte zudem das Beschränken auf Hunde ab einer Schulterhöhe von 50 Zentimetern. Die Größe sage nichts über die Aggressivität eines Hundes.

Oberbürgermeister Jürgen Schröppel entgegnete, das die Rechtslage eben die Leinenpflicht nicht generell für jeden Hund zulasse. Würde die Rechtsverordnung so von der Stadtverwaltung formuliert, wäre sie „von vornherein wertlos“.

Der OB nahm ferner Bezug auf ein Interview mit dem Weißenburger Hundetrainer Robert Gun in unserere Zeitung und zitierte dessen Aussage: „Wenn ich heute in die Öffentlichkeit gehe, muss ich akzeptieren, dass es Menschen gibt, die keine Hunde mögen oder nicht mit ihnen vertraut sind. Deshalb finde ich die Leinenpflicht in der Stadt für angemessen. Im Stadtwald, wenn der Hund in der Erreichbarkeit des Hundeführers ist, sollte er auch einmal frei laufen dürfen.“ Das Stadtoberhaupt: „Und ge­nau das machen wir.“

Er verstehe die ganze Aufregung über das Thema nicht. Die Regelung sei auf die bebauten Gebiete beschränkt. „Draußen kann man seinen Hund dann springen lassen.“ Dies rief allerdings sofort Proteste einiger Stadträte hervor. „Rücksicht auf Flora und Fauna sollten dort aber schon auch genommen werden“, monierte Artur Auernhammer (CSU).

Sein Parteifreund Klaus Drotziger merkte an, dass sich die Verordnung „nicht gegen Hunde oder Hundehalter richtet, sondern nur gegen die paar wenigen, unvernünftigen Hundehalter“. Ob man gegen sie künftig tatsächlich vorgehe, stehe auf einem anderen Blatt. Aber mit der Verordnung habe man wenigstens die Grundlage dafür. Die Rechtsverordnung sieht bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Verstößen Geldbußen bis zu 1 000 Euro vor.

Nach Ansicht von Bernhard Amend (CSU) trägt das Papier dazu bei, dass Menschen, die Angst vor Hunden hätten, beruhigter sein können. Er hat „in der gesamten Debatte kein Argument gegen eine Anleinpflicht in bebauten Bereichen“ vernommen. „Die ganze Diskussion war eine Scheindiskussion“, resümierte er.

Er habe dies ebenso erlebt, pflichtete Gerhard Naß (SPD) bei. Ihm wäre es allerdings auch lieber, wenn die Anleinpflicht für alle Hunde gelten wür­de. Er sehe aber ein, dass dies nicht machbar sei.

Was ist mit dem Hunderennen?

Ausgenommen sind von der Verordnung übrigens Diensthunde, beispielsweise der Polizei, Hütehunde, Rettungshunde mit entsprechender Prüfung, Jagdhunde und Vierbeiner, die im Bewachungsgewerbe eingesetzt werden. Artur Auernhammer, seines Zeichens stellvertretender Kirchweih­ausschussvorsitzender fragte spaßeshalber nach, ob die Hunde beim Hunderennen der Weißenburger Kirchweih auch ausgenommen seien oder ob die Besitzer künftig mitlaufen müssten. „Das wäre eine Idee“, merkte scherzhaft Andre Bengel, Chef des Kirchweihausschusses, an. Rechtsdirektor Stefke antwortet nüchterner: Dies sei in der Sicherheitsverordnung zur Kirchweih geregelt. Dort sei die Leinenpflicht für das Hunderennen ex­plizit ausgenommen.

Letztlich stimmten Heinz Gruber und Wolfgang Hauber sowie Erkan Dinar gegen die Rechtsverordnung zur Anleinpflicht.

Robert Renner