Eine Leistungsschau der Feuerwehren in Mittelfranken war beim Jubiläum „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Weißenburg“ zu erleben. Modernste Löschfahrzeuge wurden ebenso präsentiert wie Feuerwehroldtimer. Schauübungen, beispielsweise von den Höhenrettern der Berufsfeuerwehr Fürth, und Vorführungen unter anderem von einem Flugfeldlöschfahrzeug der US Army aus Katterbach waren zu erleben. Außerdem schenkte die Weißenburger Wehr ihr altes, aber gut erhaltenes Tanklöschfahrzeug an Feuerwehrleute aus der Ukraine. © Robert Renner