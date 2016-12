Letzte Ausfahrt Jena für die Treuchtlinger

VfL-Baskets müssen am Samstag, 17. Dezember um 15.00 Uhr bei den Thüringern zum Abschlussspiel 2016 antreten - 16.12.2016 18:00 Uhr

TREUCHTLINGEN - Mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger Science City Jena II beenden die VfL-Baskets am heutigen Samstag das Jahr in der 1. Regionalliga Südost und wollen mit einem Sieg in Thüringen ihren aktuellen dritten Tabellenplatz untermauern.

Gut drauf: VfL-Trainer Stephan Harlander ist seit Freitag Vater von Zwillingen, will am Samstag in Jena aber auf jeden Fall dabei sein. © Uwe Mühling



Gut drauf: VfL-Trainer Stephan Harlander ist seit Freitag Vater von Zwillingen, will am Samstag in Jena aber auf jeden Fall dabei sein. Foto: Uwe Mühling



Neben Zwickau handelt es sich mit Jena um die zweitweiteste Auswärtsfahrt der Saison für die Treuchtlinger. Start mit dem Bus ist heute bereits um 9.45 Uhr am Gelände von Engeler Reisen, gut drei Stunden sind für die 280 Kilometer kalkuliert. Spielbeginn in der Sparkassen-Arena der Thüringer ist dann am Nachmittag um 15.00 Uhr. Dabei geht es für die Mittelfranken neben den zwei Punkten für den Sieg vor allem auch um ein Signal: Der VfL ging zuletzt bei Spielen in Ostdeutschland (Zwickau, Erfurt) stets leer aus. „Diese Serie wollen wir in Jena be­enden“, unterstreicht Abteilungsleiter Stefan Schmoll.

Er ist bekanntlich auch Kapitän und Topscorer der Treuchtlinger. Zuletzt hat er mit 38 Punkten gegen Herzo­genaurach seinen Saisonschnitt auf 24,0 Zähler pro Spiel ausgebaut. Besser steht momentan nur David Bergfeld (Bad Aibling, 24,9) da. Stefan Schmoll geht davon aus, dass bei der Bundesliga-Reserve in Jena ein Gegner wartet, der aggressiv und kampfbetont zu Werke gehen wird. Schmoll: „Wir müssen unsere Nerven beisammen haben und schlau spielen.“

Trainer Stephan Harlander, der am Freitag Vater von Zwillingen geworden ist (zwei Jungs), wird nach diesem freudigen Ereignis und einer vorweihnachtlichen Bescherung die weite Tour nach Jena mitmachen, ist im Hinblick auf das Match aber erst einmal zurückhaltend: „Wir kennen den Gegner nicht, und es gibt sicherlich Angenehmeres, als das letzte Spiel vor der Weihnachtspause in Jena zu absolvieren.“ Dennoch ist für den Coach klar: „Wir müssen unsere bestmögliche Leistung zeigen und dann gucken, was dabei herauskommt.“ Ungeachtet des Resultats wird Harlander als frischgebackener Papa aber sicherlich einen ausgeben müssen.

Bislang ist die Saison für die Korbjäger aus dem Altmühltal bestens gelaufen. Nur zwei Spiele gingen verloren, gleichzeitig verbuchte das VfL-Team bereits neun Siege. Man ist also ganz dicht dran am anfangs gesteck­ten Ziel von zehn Siegen und dem im Normalfall damit verbundenen Klassenerhalt. So können die VfL-Baskets wieder neue Aufgaben ins Visier nehmen. Als Nächstes wollen sie erreichen, dass die Nachholpartie am 5. Januar zu Hause gegen Tabellenführer Coburg (zehn Siege, eine Niederlage) ein echtes Topspiel und zugleich ein Finale um die Halbzeit-Meisterschaft wird. Es handelt sich bekanntlich um das letzte Match der Vorrunde, das im Oktober verlegt werden musste.

Erst einmal wartet in Jena aber eine hohe Hürde. Die Reserve des Bundesligisten Science Jena – als damalige Pro A-Mannschaft waren die Thüringer im September 2015 beim Altmühltaler-Cup in Treuchtlingen zu Gast – hat als Nachrücker für Erfurt den Sprung in die 1. Regio geschafft, während die „Erste“ den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machte. Jena (gut 100000 Einwohner) befindet sich bas­ketballtechnisch also auf einem regelrechten Höhenflug.

Sehr ordentlich ist es bislang auch in der 1. Regionalliga gelaufen. Jena II hat eine ausgeglichene Bilanz (je sechs Siege und Niederlagen) und steht im Mittelfeld. Zuletzt verlor man dreimal in Serie, nachdem es zuvor vier Siege am Stück gegeben hatte. Der heutige Gastgeber der Treuchtlinger hat eine sehr jungen Truppe aus ehemaligen und aktuellen Nachwuchs-Bundesligaspielern. Zudem hat Jena mit Vincent Garrett (22,9 Punkte pro Spiel) einen herausragenden Amerikaner in seinen Reihen haben.

Neben dem Spiel der „Ersten“ steht beim VfL auch die „Zweite“ im Fokus, die am Sonntag im Heimspiel gegen den TV 1847 Augsburg einen Sieg für den Klassenerhalt in der Bayernliga Mitte verbuchen möchte (Beginn: 16.00 Uhr, Turnhalle Senefelder-Schule).

Uwe Mühling