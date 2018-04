Letzte Auswärtstour des VfL führt ins nahe Augsburg

Treuchtlinger spielen in der 1. Regionalliga am Samstag, 14. April, bei der BG Leitershofen/Stadtbergen - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Hunderte von Kilometern haben die VfL-Baskets für ihre bisherigen zwölf Auswärtsspiele der Saison 2017/2018 bereits abgespult. Bei der 13. und letzten Fahrt gibt es eine der kürzeren Distanzen für die Treuchtlinger Korbjäger, denn es geht „nur“ nach Augsburg. Genauer gesagt in die Mehrzweckhalle des dortigen Stadtteils Stadtbergen, wo am Samstag um 16.45 Uhr das Match der 1. Regionalliga Südost gegen die BG Leiterhofen/Stadtbergen beginnt

Mittelfranken gegen Schwaben: In der Vorrunde steuerte Jonathan Schwarz (in Weiß am Ball) acht Punkte und sieben Rebounds zum Treuchtlinger Sieg gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen bei. Diesen Samstag findet das Rückspiel im Augsburger Stadtteil statt. Foto: Bastian Mühling



Die Zeit für den Tip-Off ist sicherlich ungewöhnlich, hat aber einen bestimmten Grund: Die Leitershofener Zweite erwartet am Abend um 19.30 Uhr den FC Bayern München III, und weil es sich hier um den letzten Spieltag der 2. Regionalliga Süd handelt, müssen alle Partien gleichzeitig stattfinden. So machen die ersten Mannschaften der BG und des VfL sozusagen das „Vorspiel“.

Apropos Vorspiel: In der Hinrunde gewannen die Treuchtlinger kurz vor Weihnachten mit 94:61. Hört sich ziemlich deutlich an, doch VfL-Trainer Stephan Harlander erinnert sich noch gut daran, „dass wir den Gegner damals erst einmal knacken mussten“. Auch diesmal erwartet er wieder „einen physisch richtig starken Gegner“, der als Tabellenneunter mit 18 Punkten völlig ohne Druck aufspielen kann und sich von seinen heimischen Fans im letzten Heimspiel der Saison gerne mit einem Sieg verabschieden möchte.

Die Gäste aus Treuchtlingen hingegen wollen einen Auswärtssieg mitnehmen und damit ihren vierten Tabellenrang untermauern. Sie haben doppelt so viele Punkte wie die Bas-ketball-Gemeinschaft Leitershofen-Stadtbergen auf dem Konto, wissen aber, „dass wir von Anfang an volle Pulle gehen müssen“, wie es Harlander formuliert. Er und seine Truppe nehmen weniger den klaren Sieg der Vorrunde zum Maßstab, als vielmehr Ergebnisse wie den jüngsten 85:83-Erfolg der Schwaben am vergangenen Wochenende in Rosenheim.

„Zweitliga-Niveau“

Der Treuchtlinger Coach freut sich mit seiner Mannschaft auf das Auswärtsspiel und auch über die Anerkennung, die für das VfL-Projekt aus Augsburg kommt: „Den Treuchtlingern gelingt es, jedes Jahr auch ohne Profispieler in der Spitzengruppe der Liga mitzumischen. Dies ist alles andere als einfach. Deren Starting-Five mit Tim Eisenberger, Stefan Schmoll, Simon Geiselsöder, Florian Beierlein und Claudio Huhn hat absolutes Zweitliga-Niveau und markiert nicht umsonst zusammen über 80 Punkte im Durchschnitt pro Partie. Und den Rest erledigt dann Trainerikone Harlander von der Bank mit allerhand taktischer Raffinesse“, zieht BG-Teammanager Andreas Moser den Hut vor dem VfL.

Und der Trainer der auch als Topstar Kangaroos bezeichneten Gastgeber, Ian Chadwick, ergänzt: „Ein Spiel gegen Treuchtlingen ist nie entspannt, weil der Gegner immer Vollgas gibt und sicher auch wieder viele Fans mitbringt. Außerdem können die Gäste noch Dritter in der Tabelle werden und werden dafür alles tun.“

Die VfL-Baskets wollen den Vorschusslorbeeren gerecht werden, freuen sich auf das Spiel „in einer schönen Halle“ (Stephan Harlander) und hoffen, dass sie mit ihren Fans den 19. Saisonsieg von der letzten Auswärtsfahrt heimbringen. Obendrein wollen die Treuchtlinger auch weiterhin die erfolgreichste Offensive der 1. Regio bleiben. Bislang sind es 2147 Punkte, was einem Schnitt von 89,5 (!) Zählern pro Partie entspricht. Zuletzt gab es ein 90:80 im Mittelfrankenduell gegen Herzogenaurach.

Hier fehlte Jonathan Pospiech wegen eines Skifahrens, der Winterneuzugang wird diesmal aber wieder dabei sein. Dafür wird Coach Harlander auf die Youngster Tobias Hornn und Moritz Schwarz verzichten, die in der zweiten Mannschaft spielen. Deren letztes Bayernliga-Match gegen Dingolfing beginnt heute um 19 Uhr in der Turnhalle der Senefelder-Schule. Im Laufe der Partie wird Luca Wörrlein zum Team stoßen, der zunächst in Stadtbergen dabei ist, um weitere Regionalliga-Luft zu schnuppern.

Der VfL-Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Claudio Huhn, Simon Geiselsöder, Florian Beierlein, Arne Stecher, Jonathan Schwarz, Kevin Vogt, Jonathan Pospiech, Luca Wörrlein.

Uwe Mühling