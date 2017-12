Letztes Heimspiel des Jahres ist ein "echter Prüfstein"

VfL Treuchtlingen erwartet am Samstag, 9. Dezember, um 19 Uhr die BG Leitershofen/Stadtbergen - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Wenn die VfL-Baskets am Samstag die BG Leitershofen/Stadtbergen empfangen, dann ist das nicht nur das letzte Treuchtlinger Heimspiel dieses Jahres, sondern auch ein „echter Prüfstein“, wie VfL-Trainer Stephan Harlander unterstreicht. Los geht’s wie gewohnt um 19 Uhr in der Turnhalle der Senefelder-Schule.

Mit Elan in den Endspurt: Die VfL-Baskets (am Ball Kevin Vogt beim Heimspiel gegen Gotha) wollen gegen Leitershofen unbedingt gewinnen. Foto: Uwe Mühling



Dort wollen die heimischen Korbjäger um Kapitän Stefan Schmoll das bislang erfolgreichste Jahr ihrer Vereinsgeschichte (Platz drei in der 1. Regionalliga Südost und Gewinn des Bayernpokals) feiern und sich für heuer mit einem Sieg von ihrem Heimpublikum verabschieden. Von der Tabelle her gesehen gehen die Treuchtlinger als Favorit ins Spiel: Mit neun Siegen (bei zwei Niederlagen) stehen sie auf dem dritten Tabellenrang; die Kangaroos aus den Augsburger Stadtteilen Leitershofen und Stadtbergen nehmen mit fünf Siegen und sechs Niederlagen den achten Platz ein.

„Ich hätte sie weiter vorne erwartet, sie haben das Potenzial für weiter vorne“, sagt VfL-Trainer Harlander über den ehemaligen Zweitligisten aus Schwaben. Er weiß allerdings auch, dass vor allem die Verletzungssorgen ein mögliches besseres Abschneiden bei den Gästen verhindert haben. Zwischendrin hatten die BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen eine Serie von vier Niederlagen in Folge, die sie zuletzt mit einem 74:71-Erfolg gegen Rosenheim beendet hat. Mit dem exakt gleichen Resultat gewann der VfL letzten Samstag zeitgleich in Herzogenaurach.

Dass es in dem Mittelfrankenduell für die Treuchtlinger fast schiefgegangen wäre, lag vor allem am Einbruch im dritten Viertel, das mit 16:32 verloren ging. Das Match hat aus Sicht von Stephan Harlander erneut bewiesen, wie die Liga funktioniert: Man darf sich keinen Durchhänger leisten, Wo­che für Woche stellen einen die Gegner vor neue Herausforderungen. Auch vor dem Match gegen die Kangaroos ist für Harlander klar: „Wir müssen sie mit allem bekämpfen, was wir haben.“

Größtes Team der Liga

Respekt hat der VfL-Coach nicht zuletzt wegen der Größe der Basketball-Gemeinschaft aus Schwaben. „Leitershofen hat die größte Mannschaft der Liga“, stellt Harlander fest und verweist auf die vier „Big Men“ der Schwaben, die deutlich über zwei Meter sind – allen voran deren Topscorer Bernhard Benke, der im Schnitt auf 15,6 Punkte und 9,3 Rebounds pro Spiel kommt. Die Körpergröße der Gäste könnte für die VfL-Baskets in der Abwehr zum Problem werden, im Angriff könnte dieser Punkt den Treuchtlingern hingegen in die Karten spielen – „wenn wir es schlau machen“, wie Harlander hinzufügt.

Bei allen taktischen Finessen kommt es aus Sicht des Treuchtlinger Trainers im Jahresendspurt (diesen Samstag gegen Leitershofen, nächsten Sonntag beim TSV Oberhaching) vor allem auf das „Willenspotenzial“ seiner Truppe an. „In den verbleibenden neun Tagen bis zur Weihnachtspause müssen wir im Training und in den zwei Spielen noch einmal volle Rübe gehen“, lautet seine Forderung. Dann werde sich entscheiden, ob die Korbjäger aus dem Altmühltal am Ende der Vorrunde mit elf Siegen und zwei Niederlagen dastehen oder mit einer Bilanz von 10/3 beziehungsweise 10/4.

Klar ist für die VfL-Baskets, dass sie eine Heimniederlage gegen Leitershofen/Stadtbergen wie am Ende der vergangenen Saison auf jeden Fall vermeiden möchten. „Wir würden das Spiel gerne gewinnen, auch wenn bei den Gästen alles mitspielt, was im Augsburger Raum Rang und Namen hat“, sagt Stephan Harlander. Das Konzept, dass die BG wieder verstärkt auf Leute aus der Region setzt, findet der VfL-Coach positiv. In Treuchtlingen wird dies bekanntlich seit Jahren praktiziert.

Der VfL-Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Claudio Huhn, Simon Geiselsöder, Florian Beierlein, Arne Stecher, Jonathan Schwarz, Kevin Vogt, Tobias Hornn, Luca Wörrlein, Moritz Schwarz.

Uwe Mühling