Limesfachberatung will Welterbstätte mit Bilder vermitteln

WEISSENBURG/ANSBACH - Das Weltkulturerbe Limes hat gute Chancen, künftig ein bisschen augenfälliger präsentiert zu werden. Andrea May hat die Limesfachberatung des Bezirks Mittelfranken übernommen. Und die Wissenschaftlerin weiß: „Die Leute wollen etwas sehen.“ Sie wehrt sich zwar gegen eine verkitschte Darstellung, lehnt deshalb aber keineswegs jegliche touristische Nutzung ab.

So schmeckt die Römerzeit: Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, Limes-Fachberaterin Andrea May, Bezirksrat Alexander Küßwetter und der frühere Kreisheimatpfleger Hermann Thoma ließen sich die Römerwurst schmecken, die in Gunzenhausen nach (fast) originalgetreuem Rezept hergestellt wird. Foto: Robert Maurer



Der Limes ist mit der Bamberger Altstadt oder der Würzburger Residenz nicht zu vergleichen, stellte Bezirkstagspräsident Richard Bartsch bei der Vorstellung von Andrea May in Gunzenhausen treffend fest. Auch wenn sich alle drei auf der Liste der Welterbestätten in Deutschland finden. Der einstige Grenzwall ist allenfalls an ein paar Heckenpflanzungen oder aus großer Höhe deutlich erkennbar. Fast 70 Kilometer zieht sich die Teufelsmauer des römischen Reiches durch das heutige Mittelfranken.

Nur an wenigen Stellen gibt es Greifbares. Weißenburg mit Nordtor, Kastell und Römermuseum ist so ein Punkt. Der Burgus in Burgsalach ebenfalls. Weiter westlich markiert das Limeseum, direkt am früher dort beheimateten Kastell, einen weiteren Glanzpunkt, an dem sich das Bodendenkmal in Szene setzt.

„Die Limesfachberatung des Bezirks Mittelfranken versteht sich als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Tourismus“, gab Bartsch nun als Marschrichtung vor. Das hat Mays Vorgänger Edgar Weinlich nicht ganz so offen gesehen. Er gehörte eher zur strengen wissenschaftlichen Fraktion, die mit der populären Aufbereitung für die breite Masse so ihre Probleme hat.

Auch May lehnt als Wissenschaftlerin eine verkitschte Darstellung klar ab, aber der 37-jährigen Archäologin ist auch klar, dass die Menschen Bilder brauchen, um mit dem Denkmal an sich etwas anfangen zu können. „Das Weltkulturerbe will ja auch vermittelt werden.“ Selbstverständlich fiel sie ihrem Vorgänger, der zum Jahreswechsel nach längerer Krankheit in den Ruhestand ging, öffentlich nicht in den Rücken und äußerte sich nur vorsichtig. „Die Öffentlichkeitsarbeit ist ausbaufähig“, stellte Andrea May diplomatisch fest.

Allerdings ist auch die neue Limesfachberaterin keine allzu große Freundin von Rekonstruktionen. Die sind zum einen teuer und bilden zudem immer nur einen bestimmten Wissensstand ab. Wenn sich dann Jahre später wie beim Weißenburger Nordtor he­rausstellt, dass es eigentlich größer war, „hat sich das Bild in den Köpfen schon eingebrannt“. Aber ihr ist auch klar: „Die Wissenschaft darf nicht nur im Elfenbeinturm sitzen.“

Eine gute Lösung sind aus Sicht der neuen Limesfachberaterin Visualisierungen. May: „Vermittlungstechnisch ist das Gold wert.“ Am einfachsten, so May, lassen sich solche Bilder in eine Limes-App einbinden, die als eine Art Reiseführer auf dem Smartphone dient. Hier mit mehr Bildern zu arbeiten steht auf ihrer Agenda.

Volle Unterstützung hat sie hierbei von Alexander Küßwetter: „Ohne Visualisierungen erreichen wir die Menschen nicht.“ Auf Initiative des CSU-Bezirksrates aus Ehingen ist 2009 die Stelle der Limesfachberatung überhaupt erst ins Leben gerufen worden. Aus seiner Sicht ist der Bezirk als Dach über den einzelnen Römerstätten in Mittelfranken unerlässlich, um eine Vernetzung zu erreichen. Auch May betont, wie wichtig es sei, den Limes als Ganzes zu sehen und dar­zustellen. „Da geht es nicht um Weißenburg gegen Ruffenhofen.“

Das Thema Rekonstruktion wird übrigens auch im Mittelpunkt der nächsten Limes-Fachtagung stehen, die am 6. Oktober in Ansbach stattfinden wird, kündigte die Archäologin an. Was diese jährliche Fachtagung angeht, zeigte sich May offen, sie künftig nicht immer in der Regierungshauptstadt veranstalten zu müssen. „Das kann man sicher auch einmal in Weißenburg oder in Gunzenhausen machen.“

Eine wichtige Rolle spielt aus Sicht der Limesfachberaterin, die sich auch um die Museumsberatung bei der Bezirksheimatpflege kümmern muss, die Beschilderung des Limes. Hier sei in der Vergangenheit vieles passiert, doch hätte die Witterung manche Schilder in Mitleidenschaft gezogen. Und zum Teil müssten auch neue wissenschaft­liche Erkenntnisse einfließen. Sie arbeite an einer Bestandsaufnahme, sagte May bei ihrer Vorstellung in Gunzenhausen. Hermann Thoma aus Arberg hat als früherer archäologischer Kreisheimatpfleger und Förster die Erfahrung gemacht, dass es bei der Gestaltung der Tafeln wichtig ist, dass die Textmenge überschaubar bleibt. „Sonst liest es keiner mehr“, riet er der neuen Fachberaterin.

Die ist im übrigen Ansprechpartnerin für die Limes-Cicerones, die regelmäßig Führungen am Grenzwall anbieten. Der entsprechende Verein hat sich zwar 2015 aufgelöst, bedauerte Bartsch, dennoch leisteten die Gästeführer nach wie vor wertvolle Arbeit. Außerdem steht Andrea May den Städten und Gemeinden als Anlaufstelle zur Verfügung. Und schließlich ist die aus Stein stammende Limesfachberaterin, die neben klassischer Archäologie auch Denkmalpflege, Kunstgeschichte, Landesgeschichte und evangelische Theologie studiert hat, auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat in der Leadergruppe Altmühlfranken.

