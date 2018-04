Literatur-Spazieren in GUN

Lesungen in der Innenstadt - vor 28 Minuten

GUNZENHAUSEN - Hand aufs Herz: Wann waren Sie das letzte Mal im Jugendzentrum? Einfach so hingehen, das traut sich kaum jemand, der die 30 bereits hinter sich gelassen hat. Aber nun gibt es Gelegenheit, sich einmal unverbindlich in den Räumen in der Spitalstraße umzusehen. Der 3. Literarische Spaziergang der Kulturmacherei führt unter anderem in die Einrichtung. Dort wird JuZ-Leiter Johannes Kosok eine passende Geschichte zum Besten geben.

Literatur-Spazieren in GUN



Literatur-Spazieren in GUN



Wie in den Vorjahren warten an diesem Abend an fünf Stationen fünf Vorleser darauf, dem Publikum in einem ungewöhnlichem Ambiente eine kurze Geschichte oder einen Auszug aus einem Roman zu präsentieren. Mit Beginn um 19.30 Uhr wird jeweils fünfmal gelesen, Beginn ist jede halbe Stunde. Die Veranstaltungsorte sind so ausgewählt, dass man bequem zu Fuß von Station zu Station flanieren kann. Wo man in den Rundweg einsteigen will, bleibt dabei jedem selbst überlassen.

Vom Jugendzentrum aus ist es nicht weit zur Jugendherberge, wo der Vorsitzende der Kulturmacherei, Peter Schnell, im Turmzimmer Platz nehmen wird. Weitere Leseorte sind der Neubau des Hotels „Adlerbräu“ mit Kerstin Zels, das Notariat Gunzenhausen mit Christine Höller und der Sitzungssaal im Rathaus mit Jörg Dommel.

Donnerstag, 19. April, ab 19.30 Uhr, Gunzenhausen