Live! Die Läufer starten zum sechsten Seenlandmarathon

Viele Wettbewerbe und großes Rahmenprogramm - Wir tickern live - vor 1 Stunde

PLEINFELD - Es ist angerichtet: An diesem Wochenende geht der Seenlandmarathon in Pleinfeld und am Großen Brombachsee in seiner sechsten Auflage über die Bühne. Der Lauf über die klassische Distanz von 42,195 Kilometern ist zusammen mit seinen weiteren Wettbewerben das größte Sportereignis im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.

Startpunkt Stirner Straße: Hier beginnen alle Wettbewerbe des Seenlandmarathons. Nur die Bambini legen am Festplatz los und drehen dort ihre Runden.



Startpunkt Stirner Straße: Hier beginnen alle Wettbewerbe des Seenlandmarathons. Nur die Bambini legen am Festplatz los und drehen dort ihre Runden.



Die Veranstaltung hat heuer einen neuen Titel- und Namenssponsor, nämlich die Weißenburger Firma Nifco KTW, und bietet ein vielfältiges, zweitägiges Lauffest mit Messe, Mitmach-Angeboten und Bühnenprogramm. Um den Brombachsee postieren sich neun Musikgruppen – so viele wie noch nie –, um die Läufer an den "Stimmungsnestern" anzufeuern und die Zuschauer anzustecken. Über 2000 Aktive haben sich bereits angemeldet. Wer kurzfristig noch mitlaufen möchte, kann am Wochenende vor Ort noch nachmelden.

Im Live-Ticker von nordbayern.de gibt es live Impressionen von der Strecke, Infos und die schönsten Bilder vom Seenlandmarathon:

Klicken Sie auf unsere Infografik, um alle Infos zum Ablauf und zur Strecke zu erhalten:

Seenlandmarathon: Die Strecke

Der Sonntag: Schon zum Sonnenaufgang lässt Verpa Folie seinen Heißluftballon glühen, ehe die Läufer ab 9 Uhr auf die verschiedenen Strecken starten. Ausgangspunkt ist stets in der Stirner Straße, unmittelbar neben dem Festplatz. Start für den namensgebenden Marathon ist um 9 Uhr, danach folgen die Marathonstaffeln, die Schülerläufe und das Hobbyrennen. Das größte Teilnehmerfeld wird um 11 Uhr den Halbmarathon in Angriff nehmen. Zum Abschluss sind dann um 11.10 Uhr die Nordic Walker dran, die ebenfalls die Halbmarathon-Distanz von 21,1 Kilometern absolvieren.

Neu ist in diesem Jahr die Strecke für den Hobbylauf. Wie die Marathon- und Halbmarathonstarter bekommen nun auch die Hobbyläufer ihren Seeblick und absolvieren ei­nen Teil der Strecke am Brombachsee-Hauptdamm. Parallel zu den Rennen draußen laufen drinnen im Festzelt ab 11.15 Uhr die verschiedenen Siegerehrungen. Dabei werden unter anderem auch die ältesten Teilnehmer/-innen sowie die teilnehmerstärkste Schule/ Kindergarten ausgezeichnet.

Einer, der die Strecke in- und auswendig kennt: Der Pleinfelder Lokalmatador Kai Reißinger (hier am Ramsberger Strand) gewann im Vorjahr den Marathon.



Einer, der die Strecke in- und auswendig kennt: Der Pleinfelder Lokalmatador Kai Reißinger (hier am Ramsberger Strand) gewann im Vorjahr den Marathon.



Für Stephanie Pummer aus dem Orgateam ist schon im Vorfeld klar: "2016 gibt es Stimmung wie noch nie. Neun Musikstationen werden je nach Disziplin gleich mehrfach passiert", sagt sie und listet die ent­sprechenden Stationen auf: Nissa Ashams, Verpa-Airstream, Höttinger Feuerwehrkapelle, Ghanais, Siggi Tretbar, Strixners Partymobil (powered by Anhänger Walcher), Pfadfinder Pleinfeld und die Containerbrücke der Spedition Wüst. Stephanie Pummer schwärmt:"Die Panoramalaufstrecke ist also ein Erlebnis für Augen und Ohren."

Im Ziel am Pleinfelder Volksfestplatz – dort befindet sich auch das Veranstaltungszentrum mit Messe, Festzeltbetrieb und mehr – wird jeder als Gewinner gefeiert und als Finisher mit der exklusiven CG TEC-Medaille belohnt. Dazu haben alle Teilnehmer die Chance auf den Hauptgewinn, der speziell dem Breitensportgedanken Rechnung trägt: "Statt Geldprämien für die Schnells­ten gibt es für alle eine Verlosung mit drei wertvollen Hauptgewinnen. Mit Glück geht es mit Engeler Reisen eine Woche auf die Kanareninsel Lanzarote. Auch Nachmelder haben noch die Chance", erklärt Stephanie Pummer und verweist auf mehrere weitere attraktive Preise in der Tombola für alle Starter.

Nachmeldungen sind in allen Disziplinen möglich. Kurzentschlossene können sich rechtzeitig vor dem jeweiligen Wettbewerb noch in Pleinfeld vor Ort registrieren. Weitere Infos sind unter www.seenlandmarathon.de zu finden.

Ein Dank geht vorab an die Gemeinde Pleinfeld, an die rund 400 freiwilligen Helferinnen und Helfer, an alle Teilnehmer und Zuschauer sowie an die Sponsoren.

Neben dem erwähnten Titelsponsor Nifco KTW sind als Hauptsponsoren N-Ergie, Neumarkter Lammsbräu, Leoni und die Sparkasse Mittelfranken-Süd im Boot. Eventsponsoren sind die Spedition Wüst, AOK, Verpa Folie, Fränkisches Seenland, die Gemeinde Pleinfeld am Brombachsee, und als Partner des Seenlandmarathons sind HP-T Höglmeier, Pflugsmühle, Arndt, CG TEC, Edeka Höfler, Fiegl, Engeler Reisen, Mory, High 5, VNI, Anhänger Walcher und einige mehr en­gagiert.

Zur Einstimmung ein paar Bilder aus dem letzten Jahr:

Bilderstrecke zum Thema Seenlandmarathon 2015 bewegte Tausende Rund 2300 Läufer starteten in diesem Jahr beim Seenlandmarathon. Damit ist der Lauf im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen seinem Ruf als größte Sportveranstaltung gerecht geworden. Die Teilnehmer gingen bei perfektem Laufwetter in die verschiedenen Wettbewerbe. Auch für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm war gesorgt.



Uwe Mühling