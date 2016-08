Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2217 bei Langenaltheim (Lkr. Weissenburg-Gunzenhausen) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, an dem ein Lkw beteiligt war. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Fahrer mit seinem Truck nach rechts aufs Bankett, schleuderte nach links über die Fahrbahn und landete im Acker. Der Fahrer wurde neben dem Lkw aufgefunden. Wie er dorthin gelangte, ist bislang unklar. Er zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, so dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. © Robert Renner