Loipentag des DAV Weißenburg

Auf dem Burgsalacher Sportgelände - vor 1 Stunde

WEISSENBURG/BURGSALACH - Die Schneelage und das wunderbare Winterwetter locken derzeit viele Sportler zum Langlauf in die Loipen am Weißenburger Jura.

Wird am Samstag auf dem Burgsalacher Sportgelände vorgestellt: Der Motorschlitten des Loipenteams mit neuem Spurgerät. © Markus Steiner



Wird am Samstag auf dem Burgsalacher Sportgelände vorgestellt: Der Motorschlitten des Loipenteams mit neuem Spurgerät. Foto: Markus Steiner



Um dem großen Interesse an dieser Sportart gerecht zu werden, bietet die Sektion Weißenburg des Deutschen Alpenvereins (DAV) am Samstag, 21. Januar, einen Loipentag am Sportplatz Burgsalach an. Beginn ist um 13.30 Uhr. Vom Loipenteam wird der Motorschlitten mit dem neuen Spurgerät (unser Bild) vorgestellt.

Außerdem wird es auf einem Rundkurs auf dem Sportplatz Vorführungen in der Klassik- und in der Skatingtechnik geben. Für Getränke und Imbiss ist gesorgt. Bereits seit dem 5. Januar ist dem Alpenverein zufolge die Schneemenge ausreichend, um die klassischen Loipen und auch die Skatingspuren zu präparieren.

Besonders an den vergangenen beiden Wochenenden wurde dieses Angebot von vielen Sportlern genutzt und die Strecken zwischen Oberhochstatt, Burgsalach und Raitenbuch waren bestens besucht.

Markus Steiner