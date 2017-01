Luther ins rechte Licht gesetzt

WEISSENBURG - Die Ausstellungseröffnung „DENK-MAL“ mit Bildern von Gerhild Wächter von der Weißenburger Lutherstatue, die im großen Saal des Gemeindehauses noch bis Oktober zu besichtigen ist, wurde von Künstler Martin Mayer und seiner Frau hochgelobt. Dem Münchner Bildhauer ist es zu verdanken, dass die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde auf dem Martin-Luther-Platz in Weißenburg die imposante und viel bestaunte Statue stehen hat.

Die imposante Statue des Münchner Künstlers Martin Mayer hat die Weißenburger Fotografin Gerhild Wächter zu unterschiedlichsten Jahres- und Tageszeiten abgelichtet. © Gerhild Wächter



Martin Mayer ist es auch zu verdanken, dass die Statue 2013 nach 30 Jahren Exil endlich den richtigen Platz einnehmen konnte, erinnerte Dekanin Ingrid Gottwald-Weber in ihrer Begrüßung. Ihr Gruß galt auch Kirchenmusikdirektor Michael Haag (Truhenorgel) und Fiona Zimmermann (Flöte), der mehrfachen Preisträgerin von „Jugend musiziert“ und Schülerin von Justus Willberg und Jeremias Schwarzer (HfM Nürnberg), die den festlichen Abend musikalisch umrahmten.

Gerhild Wächter, die die Fotos für die Ausstellung erstellt hat, ist in Weißenburg keine Unbekannte. Sie lebt schon viele Jahre mit ihrer Familie mitten in der Altstadt und hat mit zahlreichen Ausstellungen, wie zuletzt bei den Weißenburger Kunsttagen mit einer Engel-Installation und wunderschönen Scherenschnitten zu christlichen Themen, auf sich aufmerksam gemacht.

Wenn man ihren Lebenslauf liest, zeigt er viele Stationen, sagte Gottwald-Weber. 1986 schloss Wächter ihre Fachausbildung als Fotografin mit einer Meisterprüfung in Bukarest ab. Seitdem waren ihre Werke in zahlreichen Ausstellungen zu sehen. Gerhild Wächter und ihrem Mann sprach die Dekanin ihren großen Dank aus, dass sie die Initiative zur Ausstellung im Lutherjahr ergriffen hätten.

Die imposante Statue auf dem Weißenburger Martin-Luther-Platz prägt Gottwald-Weber zufolge den gesamten Platz und lädt Einheimische und Touristen immer wieder ein, in Kontakt und Begegnung mit dem Reformator zu treten. Die Meisterfotografin Gerhild Wächter hat die Statue insgesamt drei Jahre lang begleitet und in unterschiedliche Kontexte gestellt.

Luther persönlich entdecken

Die Besucher der Ausstellung sind nun bis Oktober eingeladen, „ihren“ Luther in den Bildern neu wahrzunehmen. Dadurch könne laut Gottwald-Weber die Neugier auf die Statue und Martin Luther selbst geweckt werden. Mit der Ausstellung startete die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde gleich am ersten Tag des neuen Jahres mit einer besonderen Veranstaltung, die Luther in den Blick nimmt in diesem Jahr des großen Reformationsgedenkens 500 Jahre Reformation.

Eröffnet worden war das Jahr des Reformationsgedenkens „500 Jahre Reformation“ im Dekanat bereits im Rahmen eines Gottesdienstes am 31. Oktober 2016 in Eysölden. Höhepunkt der Jubiläumsjahres wird nach Meinung von Gottwald-Weber der festliche Gottesdienst am 31. Oktober dieses Jahres um 10.00 Uhr sein, wenn der katholische Bischof Gregor Maria Hanke aus Eichstätt und die evan­gelische Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern sowie Regional­bischof Dr. Stefan Ark Nitsche aus Nürnberg in der Andreaskirche in Weißenburg predigen werden.

Markus Steiner