Mädchen und Jungs hatten Spaß am Fußball

Stützpunkt-Turnier in Weißenburg - vor 43 Minuten

WEISSENBURG - Der Spaß am Fußball stand am Sonntag in der Weißenburger Landkreishalle im Mittelpunkt, als dort die Mannschaften der Mittelfränkischen DFB-Stützpunkte gegeneinander antraten. Gleichzeitig war das Turnier, das vom TSV 1860 Weißenburg ausgerichtet wurde, auch ein kleiner Leistungstest für die elf und zwölf Jahre alten Mädchen und Jungen.

Voller Einsatz: Die jungen Fußballer des Jahrganges 2005 zeigten in der Halle, was sie in den mittelfränkischen DFB-Stützpunkten gelernt hatten. © Rainer Heubeck



Der Weißenburger Stützpunkt mit den Trainern Thomas Vierke (Stützpunktleiter), Dominik Herrmann und Lothar Satzinger (Aushilfe) ging ebenso wie die Stützpunkte aus Ansbach, Fürth und Emskirchen mit zwei Mannschaften ins Turnier. Am Start war auch eine reine Mädchenauswahl der mittelfränkischen Stützpunkte, in der mit Lea-Sophie Stengel, Hannah Schmid und Nina Stettinger auch drei Spielerinnen aus dem Raum Weißenburg kickten. Insgesamt schnürten 21 Spielerinnen und Spieler des Jahrgangs 2005 aus der Region die Fußballschuhe. Sie werden derzeit am Stützpunkt Weißenburg, der beim TSV 1860 angesiedelt ist, gefördert.

Für die Trainer der insgesamt zwölf Mannschaften war das Hallenturnier eine willkommene Standortbestimmung – vor allem mit Blick darauf, wie die Mädchen und Jungen die fußballerische Förderung in den Stützpunkten umsetzen. Und da gab es im Bereich der D-Junioren durchaus gute Leistungen der jungen Teams zu sehen. Auch wenn der Spaß am Fußball im Vordergrund stand, blieb der Ehrgeiz keinesfalls auf der Strecke.

Die Weißenburger A-Mannschaft unterlag gleich im Auftaktspiel dem Team Ansbach A durch einen Treffer kurz vor Schluss knapp mit 0:1. Dem folgte ein 1:1-Remis gegen den Stützpunkt Eckersmühlen, bevor es gegen die Weinberger Auswahl eine 1:2-Niederlage setzte. Und auch gegen Emskirchen A und Fürth A hatten die jungen Kicker jeweils mit 0:1 das Nachsehen. Insgesamt bedeutete das Rang sechs in der Gruppe.

Besser machte es das B-Team, das sich gegen Ansbach B ein 1:1-Unentschieden sicherte. Der 0:1-Niederlage gegen den Stützpunkt Arberg folgte ein torloses Remis gegen die starke Mädchen-Auswahl sowie gegen die Fürther B-Mannschaft. Der knappe 1:0-Erfolg über Emskirchen B brachte dem zweiten Weißenburger Team dann den dritten Gruppenplatz – punktgleich mit den Arbergern.

Stützpunkt Weißenburg Team A: Luis Benzinger, Robin David, Leo Eberle, Johann Eizinger, Robin Kircheis, Jakob Knörr, Elias Krobath, Aleksander Lazic, Marcel Schrötz; Betreuer: Dominik Herrmann.

Stützpunkt Weißenburg Team B: David Kammerbauer, Simon König, Eleonora La Rocca, Larissa Pfeifer, Florian Posch, Hannah Süppel, Lea Vitzethum, Jakob Vorbrugg, Hanna Wallmüller, Jan Winter; Betreuer: Lothar Satzinger.

Mädchenauswahl Mittelfranken: Lea-Sophie Stengel, Hannah Schmid, Nina Stettinger.

Rainer Heubeck