Main-Donau-Kanal feiert Jubiläum

Altmühltal will mit Schifffahrt und Dinosauriern punkten - 15.12.2016 12:00 Uhr

WEISSENBURG - Mehr Gäste im Naturpark Altmühltal. In der Sommersaison wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum drei Prozent mehr Gästeankünfte und ein Prozent mehr Übernachtungen verzeichnet. „Damit konnte der Naturpark Altmühltal nach 2014 und 2015 erneut die höchs­te Zahl von Übernachtungen seit Führung der Statistik im gewerblichen Bereich registrieren“, betonte Geschäftsführer Christoph Würflein auf der Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes Naturpark Altmühltal in Neuburg an der Donau.

Eine Schifffahrt, die ist lustig: Der Main-Donau-Kanal feiert Jubiläum und der Naturpark Altmühltal will das mit Sonderaktionen am und auf dem Wasser begleiten. Aber auch sonst haben die Touristiker im kommenden Jahr einiges vor, um möglichst viele Besucher in die Region zu locken. © Naturpark



Würflein lieferte auch einen Ausblick auf das kommende Tourismusjahr. Das erste große und naturparkweite Thema ist der Naturpark als Georegion, Motto „Erdgeschichte erleben“. Das überarbeitete Tourismuskonzept für den Landkreis Eichstätt bezeichnet den Themenkomplex Jura/Steine/Fossilien als das zentrale Alleinstellungsmerkmal für die Tourismusregion, heißt es in einer Pressemitteilung des Naturparks. Mit dem Dinosaurier Freiluftmuseum Denkendorf haben der Landkreis und der Naturpark Altmühltal in diesem Angebotsbereich zudem eine neue zentrale Attraktion.

„Mit dem Marketingschwerpunkt sollen die positiven Impulse, die vom Dinosaurier Freiluftmuseum Denkendorf ausgehen, für den gesamten Naturpark Altmühltal nutzbar gemacht und die geotouristischen Angebote im Naturpark Altmühltal besser vernetzt werden“, erläuterte Würflein. Zur Planung und Umsetzung wurde eine Arbeitsgruppe (Netzwerk Geotourismus Naturpark Altmühltal) ins Leben gerufen, die die bedeutendsten Geoeinrichtungen der Region umfasst: Neben dem Informationszentrum Naturpark Altmühltal sind der Fossiliensteinbruch Schamhaupten, die Tourist-Information und das Jura-Museum Eichstätt, das Museum Bergér mit dem Steinbruch am Blumenberg, der Be­suchersteinbruch Mühlheim, die Weltenburger Enge, die Tropfsteinhöhle Schulerloch, das Museum Solnhofen und der Geopark Ries Mitglieder des Netzwerkes.

Außerdem wird 2017 das Jubiläum „25 Jahre Main-Donau-Kanal“ im Fo­kus stehen. Zur offiziellen Eröffnung am 25. September 1992 war damals Ministerpräsident Max Streibl gekommen. Dieses Ereignis nimmt der Tourismusverband Naturpark Altmühltal zum Anlass, mit seinen Mitgliedsgemeinden am Kanal (Berching, Beilngries, Dietfurt, Riedenburg, Essing und Kelheim) und weiteren Partnern am Main-Donau-Kanal ein Jubiläumsjahr zu organisieren. Würflein nannte als Beispiele unter anderem die Auftaktveranstaltung in Kelheim am 30. April 2017 mit der Eröffnung einer Wanderausstellung zum Kanalbau, die Eröffnung eines Informationszentrums zum Thema Kanal in der Gösselthalmühle bei Beilngries und die Jubiläumsschifffahrt zwischen Berching, Beilngries und Dietfurt mit Schleusenkonzert.

Das überarbeitete Tourismuskonzept für den Naturpark zählt das Radwandern („Genussradeln“) mit dem Wandern zu den Ankerprodukten mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Um das Radwandern wettbewerbsfähiger zu machen, sind für die kommenden Monate mehrere Maßnahmen geplant, die Naturpark-Geschäftsführer Chris­toph Würflein auf der Mitgliederversammmlung in Neuburg vorstellte. Er nannte unter anderem die Einrichtung von Ruhestationen (sogenannten Entschleunigungszonen) am Altmühltal-Radweg und die Planung eines Geo-Radweges.

Das Tourismuskonzept empfiehlt dem Naturpark Altmühltal außerdem zur Stärkung der Wettbewerbsposition einen überarbeiteten Markenauftritt, der die Tourismusregion noch unverwechselbarer positioniert und Orientierung in der Vielzahl touristischer Angebote bietet. Hier soll vor allem mit Emotionen gearbeitet werden, führte Würflein aus. Derzeit baut der Tourismusverband deswegen einen Bilderpool auf und plant verschiedene neue Marketingprojekte zu Naturpark-Profilthemen wie Wasser, Juralandschaft, Schäferkultur, Spiritualität und Entschleunigung oder zum Komplex „Erdgeschichte erleben“.