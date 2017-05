Rundum gelungenes Jubiläum: Zum 25. Mal führten die Ringer des TSV 1860 Weißenburg heuer bereits ihr Rudolf-Rotter-Gedächtnisturnier zur Erinnerung an den früheren Spartenleiter durch. Insgesamt schickten 32 Vereine aus Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Österreich 278 Akteure in den diversen Nachwuchsklassen ins Rennen. In zehn Stunden standen fast 600 Fights auf dem Programm. Viele Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Das gastgebende Team kam auf den zweiten Rang der Mannschaftswertung. © Uwe Mühling