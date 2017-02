Manpower!

Neues Stück der Kulissenschieber - vor 22 Minuten

MARKT BEROLZHEIM - Die Amateurtheatergruppe Kulissenschieber aus Markt Berolzheim bringt einen modernen Schwank auf die Bühne. Nichts da mit Bauerntheater und reichen Erbtanten, es geht um ein Start-up der besonderen Art.

Kulissenschieber



Kulissenschieber



Vroni, Mariele und Mathilde haben die Agentur „Manpower“ eröffnet. Sie macht mit der Vermittlung von Männern Cash. Und zwar für die beiden einzigen Dinge, für die dieser Teil der Menschheit zu gebrauchen ist. 1. Als Liebhaber, 2. als Handwerker. Da sich beide Kompetenzen äußerst selten in einem einzigen Exemplar dieser Gattung vereinen, werden die Herren in zwei Güteklassen auf den Markt geworfen.

Die drei Ehemänner der Start-up-Damen landen im Handwerksbereich. Dort bleiben sie aber nicht, denn die junge Assistentin der Agentur hat sich in einen Neuzugang der Liebhaber-Kategorie verguckt. Den schiebt sie aus Sicherheitsgründen in die Handwerkerabteilung, damit sie ihn sich selbst angeln kann. Damit das nicht so auffällt, hat sie die drei Ehemänner als Liebhaber ausgezeichnet, was natürlich nicht gut geht und alsbald auffliegt.

Samstag, 4. März, Freitag, 17. März, Samstag, 18. März, jeweils 20 Uhr, Saalbau Meyer, Markt Berolzheim.

Jan Stephan - Carpe diem