Mario Swierkot wechselt zum TSV 1860 Weißenburg

27-Jähriger soll bei Mission Klassenerhalt helfen - vor 48 Minuten

WEISSENBURG - Der TSV 1860 Weißenburg hat sich für die Mission Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Süd Verstärkung geholt: Mario Swierkot kehrt vom Regionalligisten SV Seligenporten zu seinem Stammverein an die Rezataue zurück.

Verstärkung für den Kampf um den Klassenerhalt: Mario Swierkot (rechts, mit dem sportlichen Leiter Christoph Jäger) kehrt zu seinem Stammverein TSV 1860 Weißenburg zurück. Foto: TSV 1860 Weißenburg



Der 27-Jährige wurde größtenteils in den Jugendmannschaften des TSV 1860 Weißenburg ausgebildet und kickte schon für die Herrenmannschaft. Danach wechselte der offensivstarke Mittelfeldspieler zu höherklassigen Vereinen. In der Regionalliga kickte er für den SC Feucht und zuletzt für Seligenporten. Dort kam er in der laufenden Saison auf 15 Einsätze und erzielte dabei ein Tor.

Die TSV-Sechziger um den sportlichen Leiter und U23-Trainer

Christoph Jäger erhoffen sich von der Rückkehr von Mario Swierkot mehr Durchschlagskraft in der Offensive und die nötigen Siege in den verbleibenden zwölf Partien. Aktuell sind die Weißenburger Drittletzter und stehen damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Klassenerhalt ist aber durchaus zu schaffen, zumal die Vereine im hinteren Teil der Tabelle nur wenige Punkte trennen.

Swierkots Rückkehr soll langfris­tig auch die Co-Trainerfrage in der ersten Herrenmannschaft lösen. Swierkot soll nach und nach auf diesen Posten vorbereitet werden und könne dann auch seine Erfahrungen aus den oberen bayerischen Spielklassen mit einbringen, hieß es seitens der TSV60-Fußballabteilung.