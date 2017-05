Mark Forster kommt für umsonst nach Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN/ELLINGEN - Die BR-Radltour hat die Künstler veröffentlicht, die bei den kostenlosen Konzerten an den Etappen-Orten für Stimmung sorgen. Gunzenhausen hat mit Mark Forster einen Hochkaräter abbekommen. Der Popstar war 2016 der zweiterfolgreichste Musiker in den deutschen Charts – nach Justin Bieber. Zudem kommt die spanische Gute-Laune-Kapelle „Marquess“. Unklar ist noch, ob auch in Ellingen, wo die Radltour Mittagspause macht, ein Konzert stattfindet.

Ein Kracher zur Eröffnung: Mark Forster gestaltet den musikalischen Auftakt zur BR-Radltour am letzten Juli-Wochenende in Gunzenhausen. Foto: David Koenigsmann



Die Region ist bei der diesjährigen BR-Radltour ziemlich sensationell weggekommen. Gunzenhausen bekommt gleich zwei kostenlose Konzerte mit Prominenz und vor allem jede Menge Aufmerksamkeit. Schließlich macht der Radltross mit rund 1100 Radlern gleich zweimal Station in der Altmühlstadt.

Am Samstag, 29. Juli, reisen die Radler an und abends feiert man mit Mark Forster auf dem Festplatz an der Altmühl. Und am Sonntag steht die erste Etappe an, die in einem Rundkurs durchs Seenland und wieder nach Gunzenhauen zurückführt. Dort gibt es an gleicher Stelle mit „Marquess“ dann gleich noch einen Musik­happen zum Gratis-Hören, bevor der Tross am nächsten Tag in Richtung Nördlingen aufbricht.

Da am ersten Etappentag am Ellinger Deutschordensschloss Mittag gemacht wird, hat auch das Weißenburger Land seinen Anteil an dem Treiben. Ob es in Ellingen allerdings auch ein Konzert mit einem prominenten Künstler gibt, ist derzeit noch offen, wie BR-Hauptorganisator Wolfgang Slama auf Anfrage unserer Zeitung feststellte. „Wir wissen nicht, ob wir da was machen, da ist im Moment noch gar nichts Definitives raus.“

Mit Mark Forster hat Gunzenhausen zum Auftakt der Tour jedenfalls einen der prominentesten Sänger Deutschlands abbekommen. Breite Bekanntheit erlangte der Pfälzer mit seinem Song „Wir sind groß“, den das ZDF als offiziellen Titel für die Berichterstattung über die EM 2016 in Frankreich ausgewählt hatte. Forsters beide letzten Alben gewannen Goldene Schallplatten und landeten auf Platz zehn und zwei der deutschen Charts.

Kein ganz so großer Name, aber recht passend für einen hoffentlich heißen Sommertag ist „Marquess“. Die deutsche Pop-Band aus Hannover ist bekannt für spanischsprachige Songs, die nach Sommer, Sonne und Urlaub klingen. Und diese Mischung reichte immerhin schon zu drei Alben in den Top-Ten der Charts in den vergangenen zehn Jahren. „El Pomporero“ wurde zudem 2014 zu einem der Sommerhits im deutschen Radio.

Das weitere Konzertprogramm der BR-Radltour umfasst Kim Wilde in Nördlingen, The Common Linnets in Gersthofen, Max Giesinger in Landsberg am Lech und Christina Stürmer zum großen Finale in Sonthofen.

