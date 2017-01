Markus Steinhöfer ab sofort in Darmstadt unter Vertrag

WEISSENBURG/DARMSTADT - Das Unternehmen Klassenerhalt trägt beim SV Darmstadt 98 einen ganz besonderen Namen: Das aktuelle Bundesliga-Schlusslicht startet am Samstag, 21. Januar, im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach nämlich die „Niemals-Aufgeben-Tour 2017“. Mit dabei bei der ganz speziellen Tour: Der aus Weißenburg stammende Fußballprofi Markus Steinhöfer.

Blickt mit Darmstadt 98 in eine neue Fußball-Zukunft: Außenbahnspieler Markus Steinhöfer. Foto: www.sv98.de



Am Freitagnachmittag hat der 30-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2018 unterschrieben und kehrt damit nach etlichen Wanderjahren in die 1. Bundesliga zurück, wo er einst für Eintracht Frankfurt am Ball war.

Und jetzt also erneut Hessen: In Darmstadt hat der zuletzt vereinslose Steinhöfer bereits seit November mittrainiert. Die Entscheidung über eine endgültige Verpflichtung zögerte sich jedoch hinaus, weil die „Lilien“ zuletzt einige personelle Rochaden vornahmen. Zunächst trennten sie sich von Trainer Norbert Meier und Sportdirektor Holger Fach, zwischenzeitlich übernahm bis zur Winterpause Ramon Berndroth aus dem eigenen Nachwuchsbereich und schließlich präsentierte Darmstadt kurz vor dem Jahreswechsel Torsten Frings als neuen Chefcoach.

Lob von Frings

Den 78-maligen Nationalspieler konnte Markus Steinhöfer offenbar überzeugen, nicht zuletzt auch beim Trainingslager des stark abstiegsbedrohten Erstligisten in Spanien. Zuletzt hatte der Weißenburger mehrere Einsätze bei den Testspielen und gehört nun auch heute beim Punktspiel-auftakt gegen die Gladbacher (15.30 Uhr) im Normalfall zum Kader, falls die Formalien zeitgerecht abgewickelt sind. Torsten Frings: „Markus Steinhöfer ist schon seit einiger Zeit hier, kennt das Team und hat auch im Trainingslager einen absolut positiven Eindruck hinterlassen. Wir freuen uns, dass er nun unser Spieler ist.“

In Darmstadt sah sich Steinhöfer von Beginn an „super aufgenommen“, wie er gegenüber dem Weißenburger Tagblatt sagte. „Ich habe mich schon lange Zeit als Teil der Mannschaft gefühlt und wurde immer als Teamkollege behandelt“ – auch wenn erst jetzt der Vertrag zustande kam. „Ich wusste aber schon in den vergangenen Tagen, dass die Unterzeichnung nur noch Formsache ist.“ Torsten Frings habe sich von Anfang an „super“ zu ihm verhalten. „Jetzt geht es für mich darum zurückzuzahlen“, unterstreicht Steinhöfer.

Der langjährige Profi zeigte sich „froh und erleichtert“ über den neuen Vertrag, der für eineinhalb Jahre gilt und auch bei einem etwaigen Abstieg für die zweite Bundesliga gelten würde. Damit will sich Steinhöfer aber nicht befassen. „Ich freue mich auf die Chance, wieder in der Bundesliga anzugreifen“, betonte er im Tagblatt-Gespräch und fügte hinzu: „Auch wenn man das zwischenzeitlich nicht mehr für möglich gehalten hatte.“ An den Klassenerhalt glaubt er natürlich, „auch wenn wir wissen, dass es schwierig wird“. Damit es noch klappt, haben die Lilien-Kicker „zusammen sehr gut gearbeitet“ und wissen, so der Neuzugang, „dass wir in den verbleibenden 18 Spielen alles geben müssen“.

Die Darmstädter gehen zwar mit fünf Punkten Rückstand auf Relegationsplatz 16 in die zweite Saisonhälfte, sind aber insgesamt optimistisch. Auch Trainer Frings spürt für sich und seine Mannschaft eine „überragende Rückendeckung“ beim SV 98. Das Team vereine ein „fester, unbändigen Glauben an das Kollektiv“. Darmstadt ist mittlerweile die zehnte Station in der Profikarriere Steinhöfers, der zuletzt bis Sommer 2016 bei Sparta Prag aktiv war und nun bei den „Lilien“ das Trikot mit der Nummer 13 tragen wird.

Uwe Mühling