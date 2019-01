Masse und Klasse beim Pleinfelder Silvesterlauf

PLEINFELD - Der Pleinfelder Hueber-Silvesterlauf ist ein echter Renner. Das hat auch die elfte Auflage am Montag bewiesen. Fast 420 Läuferinnen und Läufer kamen, um die diversen Strecken mit Start und Ziel an der Brombachhalle in Angriff zu nehmen. Das bedeutete ein weiteres Plus gegenüber dem Vorjahr (402) und einen neuen Teilnehmerrekord. Das Team von Arriba Göppersdorf um Hauptorganisator und Vereins­chef Paul Kerczynski und dessen Familie leistete ganze Arbeit und sorgte als Veranstalter für einen rundum gelungenen Jahresendspurt der Laufszene.

Silvester 2018, vormittags um 10.40 Uhr: Aus einem dichten Gedränge heraus machten sich die rund 370 Starter des Haupt- und Hobbylaufes sowie des Nordic Walking auf den Weg. Zusammen mit den Schüler- und Bambiniläufen bescherte diese große Resonanz dem Rennen unter der Regie von Arriba Göppersdorf einen neuen Teilnehmerrekord mit insgesamt 417 Sportlerinnen und Sportlern. Foto: Uwe Mühling



Es war aber nicht nur quantitativ, sondern vor allem auch qualitativ ein besonderes Rennen. „Der Silvesterlauf war mit am stärksten besetzt“, stellte Sven Ehrhardt fest. Und er muss es wissen, denn der Gesamtsieger beim diesjährigen Läufer-Cup war bei elf von 18 Rennen der Serie im Jahr 2018 am Start. Nach neun Tageserfolgen musste sich der Rother Topläufer aus dem Team Memmert nur seinem Mannschaftskollegen Jonathan Zipf geschlagen geben.

Zipf gewann den Hauptlauf über 9,5 Kilometer in einer Zeit von 29:12 Minuten und ist das beste Beispiel für die starke Besetzung des Silvesterlaufs. Der 32-Jährige, der inzwischen in Allersberg lebt, ist erfolgreicher Triathlet, war Vizeweltmeister der Junioren (2005) und Deutscher Meister (2013 im Triathlon, 2017 im Duathlon). Für 2020 strebt er die Olympia-Teilnahme an. „Das ist eine andere Welt“, sagte Ehrhardt voller Respekt über den Tagessieger von Pleinfeld. Ehrhardt war aber ebenfalls schnell unterwegs und kam nach exakt 30 Minuten als Zweiter ins Ziel.

Dritter wurde Peter Santagati (Team twenty.six Roth, 30:42), vor dem letztjährigen Cup-Sieger Stefan Böllet (TSV Pavelsbach) und einem weiteren deutschen Spitzen- und Profitriathleten nämlich Niclas Bock (twenty.six). Erfreulich für die gastgebende Arriba: Drei ihrer Läufer konnten sich in dem Klassefeld in den Top Ten platzieren: Andreas Zwickel als Siebter, Florian Kohlmann als Achter und Florian Halmheu als Zehnter.

Spannung bei den Frauen

Bei den Frauen siegte im Hauptlauf Angela Lindberg (Brehm-Titan-Runners) in 35:40 Minuten und hatte in einem spannenden Rennen fünf Sekunden Vorsprung auf Kim Korber vom TV Thalmässing. Dritte wurde die letztjährige Cup-Gewinnerin Larissa Korn von der LG Erlangen (36:04). Wie stark auch das Damenfeld besetzt war bewiesen die Siegerin des Seenland-Halbmarathons Theresa Wild und die deutsche Toptriathletin Theresa Baumgärtel auf den Plätzen vier und fünf. Lena Beyer von Arriba Göppersdorf war beste Landkreisstarterin auf Rang acht.

254 Teilnehmer kamen allein beim Hauptlauf ins Ziel. Sie waren gemeinsam mit rund 100 Hobbyläufern und 25 Nordic Walkern (je 5,1 Kilometer) auf die Strecke in Richtung Ramsberg und Großer Brombachsee gegangen, sodass sich im Pleinfelder Sportzentrum ein eindrucksvolles Massenbild ergab. Beim Hobbylauf kamen Patrick Killian (La Carrera TriTeam Rothsee, 16:36) und Annika Ehrhardt (Team Memmert, 20:57) als Sieger ins Ziel. Die bereits als Cup-Gesamtgewinnerin feststehende Annika Ehrhardt hatte aufgrund einer Erkältung die kürzere Dis­tanz gewählt.

Beim Nordic Walk über die gleiche Distanz hatten Susanne Masche (Hueber-Laufteam, 36:41) und Ferdinand Smola (Arriba Göppersdorf, 36:36) die besten Zeiten und lagen damit in der Frauen-, beziehungsweise Männerwertung vorne. Den Jugendlauf über 5,1 Kilometer gewann Lukas Stengel in 18:03 Minuten vor Nikolas Grimm in 18:28 (beide Arriba Göppersdorf). Schnellste weibliche Teilnehmerin war hier Hanna Meißler vom TSV Nördlingen (27:04).

Zuvor hatte es schon mehrere Schüler-Wettbewerbe gegeben und zwar über 400 Meter (Bambini), 800 Meter (Kinder U10 und U12) und 1800 Meter (Schüler bis U16). Insgesamt waren hier beim Nachwuchs nochmals knapp 50 Mädchen und Jungen am Start, sodass unterm Strich exakt 417 Sportlerinnen und Sportler am Silvestertag in die Wertung kamen. Über 1800 Meter gewannen Ben Wechsler vom Geh-Punkt Weißenburg bei den Jungs und Lisa Maisch (KSG Gerlingen) bei den Mädchen. Über 800 Meter lagen David Link (Arriba Göppersdorf) und Johanna Maisch (KSG Gerlingen) vorne.

Stichwort Gerlingen: Die Teilnehmer kamen nicht nur aus der heimischen Region, sondern auch von weiter her wie dieses Beispiel aus dem Stuttgarter Raum zeigt. Stark vertreten war auch das Donau-Ries und ebenso der Hauptsponsor, die Firma Hueber aus Pleinfeld, stellte eine große Mannschaft mit ihrem Chef Thomas Hueber an der Spitze. Kurzum: Der Silvesterlauf ist halt einfach ein Renner.

