Matthias Kellner kommt nach Weißenburg

Am Sonntag, 25. September, mit brandneuer CD im Gepäck - vor 17 Minuten

WEISSENBURG - Heimatsound. Es gibt wenige Musiker, auf die der Begriff so perfekt passt, wie auf Mathias Kellner. Am Sonntag, 25. September, um 20.00 Uhr gastiert der niederbayerische Geschichtenerzähler in Weißenburg im Museumscafé. Mit dabei hat er sein brandneues Album „Kettnkarussell“, das erst Anfang Oktober in den Handel kommt.

Sänger und Entertainer: Mathias Kellner tritt kommenden Sonntag im Museumscafé in Weißenburg auf. © Gregor Wiebe & Carsten Brunnemann



Sänger und Entertainer: Mathias Kellner tritt kommenden Sonntag im Museumscafé in Weißenburg auf. Foto: Gregor Wiebe & Carsten Brunnemann



Es ist das dritte Soloalbum des gelernten Schreiners, der als Ich-AG angefangen hat und sich mit seinen authentischen Songs eine immer größere Fangemeinde erspielte. Die Geschichten, die er darin erzählt, sind mal skurril und lustig, mal nachdenklich und melancholisch. Auf unterhaltsame Weise lädt der 32-Jährige dazu ein, das Leben mal aus einem anderen Blick­winkel zu betrachten. Und dazu diese herrliche Reibeisenstimme. Der Vergleich mit Bob Dylan, den die Plattenfirma gerne auspackt, passt da irgendwie schon recht gut.

Wie schon auf den beiden Soloalben „Hädidadiwari“ und „Zeitmaschin’“ geht es auch in den Songs auf „Kettnkarussell“ um das Auf und Ab des Lebens, das sich ganz wie ein Kettenkarussell immer schneller und schneller dreht, irgendwann langsamer wird und stehenbleibt. „Für eine Fahrt mit Mathias Kellner kauft man sich einen Chip und fährt zwei Stunden lang Gefühlsachterbahn zwischen lustigen Storys, verknoteten Gedankenspielen und schaurig-schönen melancholischen Liedern“, schreibt Südpol Records im Pressetext zum neuen Album.

Der Straubinger Singer/Songwriter ist tatächlich nicht nur ein wunderbarer Songschreiber und Musiker. Er ist bei den Zwischenmoderationen auch ein höchst unterhaltsamer Erzähler. Dabei begann die Karriere von Mathias Kellner eher zäh. Arbeitslos geworden, machte er sich aus der Not heraus selbstständig, tingelte durch kleine Clubs, spielte für wenig Geld, bis er die Zusage fürs Vorprogramm von Katie Melua erhielt und der Radiosender Bayern 3 ihn für sich entdeckte. Der Wechsel von englischsprachigen Songs zu Mundartliedern im modernen Sound tat sein übriges. 2014 ging Mathias Kellner dann steil. Er trat beim Heimatsound-Festival des Bayerischen Rundfunks auf und schrieb unter anderem für „Dampfnudelblues“, „Zettl“ und „Sommer in Orange“ die Filmmusik.

Die Atmosphäre im Museumscafé verspricht einen äußerst intimen Abend mit kultigem Club-Charakter. Karten hierfür gibt es an den Vorverkaufsstellen mit Reservix-System (unter anderem in der Geschäftsstelle des Weißenburger Tagblatts und des Treuchtlinger Kuriers). Veranstaltet wird das Konzert von ES Events.

Robert Maurer - Weißenburger Tagblatt