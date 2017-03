Mehr Zimmer und Suiten im "Wittelsbacher"

Weißenburger Stadtrat gibt "grünes Licht" - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Für die Sanierung des Wittelsbacher Hofs erhält der Bauherr ein Förderung durch die Regierung von Mittelfranken. Dies teilte Oberbürgermeister Jürgen Schröppel in der jüngsten Stadtratssitzung mit. In dieser wurde einstimmig grünes Licht für den Bauantrag zum Umbau des markanten Gebäudes in der Weißenburger Altstadt gegeben.

Darf umgebaut werden: Der Stadtrat von Weißenburg hat für die Sanierung des Wittelsbacher Hofs einstimmig grünes Licht gegeben. Nach dem Umbau hat das Drei-Sterne-Hotel künftig 33 Doppel- und sechs Einzelzimmer. © Robert Renner



Darf umgebaut werden: Der Stadtrat von Weißenburg hat für die Sanierung des Wittelsbacher Hofs einstimmig grünes Licht gegeben. Nach dem Umbau hat das Drei-Sterne-Hotel künftig 33 Doppel- und sechs Einzelzimmer. Foto: Robert Renner



Bei dem Anwesen, das im Kern aus dem 18. Jahrhundert stammt, handelt es sich um ein Baudenkmal. Daher wird es seitens der Regierung von Mit­telfranken eine Finanzspritze geben. Über die Höhe der Zuwendung wurde nichts bekannt. Aber sie „erleichtert dem Bauherrn die Investition“, merkte Schröppel an.

Wie berichtet, haben die altehrwürdigen Mauern an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße/Saumarkt lange einen Dornröschenschlaf gehalten. Jetzt aber wird das einst renommierte Hotel zu neuem Leben erweckt. Um es auf einen zeitgemäßen Standard zu bringen, sind Umbauten und Erweiterungen nötig.

Die Eigentümer wollen weitere Gästezimmer in den Dachgeschossen unterbringen, Tagungsräume in Nebengebäude einbauen und eine Sonnenterrasse einrichten. All diesen Maßnahmen hat der Stadtrat nun zugestimmt.

Mehr Zimmer geplant

Einem Faltblatt zufolge sollen in dem Drei-Sterne-Hotel künftig 33 Doppelzimmer, sechs Einzelzimmer, zwei Suiten und fünf Appartements zur Verfügung stehen, allesamt hochwertig ausgestattet. Bisher gab es im Wittelsbacher Hof 25 Gästezimmer. Für Veranstaltungen verschiedenster Art, von Familienfesten bis zu Tagungen, wird das Haus einen Saal für bis zu 90 Personen, einen Konferenzraum mit 14 Sitzplätzen sowie zwei Tagungsräume für jeweils 30 bis 40 Personen bieten.

Da es sich um ein Einzeldenkmal handelt, mussten alle Umbaumaßnahmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt werden. Am augenfälligsten werden die zweireihigen Dachgauben sein, die nötig werden, um in die zwei Dachgeschosse Gästezimmer einbauen zu können. Im In­nenhof des Anwesens sind ebenfalls Veränderungen und Anbauten notwendig, um einen höheren Standard für das Hotel zu schaffen, einen Aufzug einzubauen und die Brandschutzvorgaben zu erfüllen.

Robert Renner